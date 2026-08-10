به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی اسلامی روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به تحولات جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم این جنگ، تأثیرگذاری آن بر زنجیره تأمین جهانی بود و آثار این مسئله تنها به منطقه غرب آسیا محدود نماند.
وی افزود: پیش از جنگ، روزانه حدود ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی از خلیج فارس خارج میشدند، اما در دوران جنگ این تعداد به حدود ۶ تا ۷ کشتی کاهش یافت و حتی در مقاطعی این میزان به سه تا چهار کشتی در روز رسید.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: کاهش تردد کشتیها در خلیج فارس میتواند بر تأمین انرژی، مواد اولیه، کود شیمیایی، زنجیره غذایی، هزینه حملونقل و بیمه و همچنین بازارهای مالی جهان تأثیرگذار باشد.
اسلامی با اشاره به آثار این شرایط بر صنایع مختلف بیان کرد: در حوزه تولید آلومینیوم نیز کشورهای منطقه سهم قابل توجهی در تولید و صادرات دارند و توقف بخشی از این تولیدات میتواند بر صنایع کشورهای دیگر، از جمله آمریکا که بخش قابل توجهی از نیاز آلومینیوم خود را از خارج تأمین میکند، اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه جنگ امروز محدود به میدان نظامی نیست، تصریح کرد: هرگونه اختلال در مسیرهای مهم انرژی و تجارت جهانی میتواند آثار خود را به اقتصاد کشورهای مختلف و حتی زندگی روزمره مردم منتقل کند.
حق و باطل همواره درگیرند
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش اصحاب رسانه در تحولات اجتماعی و تاریخی گفت: حق و باطل همواره در طول تاریخ درگیر بودهاند و هیچگاه نمیتوان انتظار داشت که حق همیشه در حال جولان باشد یا باطل برای همیشه از بین برود.
اسلامی افزود: گاهی حق پیروز است و گاهی باطل جولان پیدا میکند، اما در نهایت این انسانها هستند که با اختیار، انتخاب و تصمیم خود تعیین میکنند کدام جبهه گستردهتر شود و کدام جبهه به سمت زوال حرکت کند.
وی با اشاره به مسئولیت اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: فعالان رسانه باید بدانند که در بزنگاههای تاریخی، تنها روایتکننده حوادث نیستند، بلکه انتخاب آنها و نحوه روایتشان میتواند در گستردهتر شدن حق یا تقویت جریان باطل اثرگذار باشد.
اسلامی با تأکید بر اینکه آفرینش انسان و جهان بیهوده نیست، گفت: خلقت برای آن است که استعدادهای انسانها شکوفا شود و افراد بتوانند ظرفیتهای نهفته خود را به ظهور برسانند.
روایت داستان بهمنیار برای تبیین نقش استعدادها
وی در ادامه با نقل داستانی از زندگی ابوعلیسینا اظهار کرد: ابوعلیسینا روزی در مقابل دکان آهنگری شاهد بود کودکی برای گرفتن آتش مراجعه کرد. آهنگر از کودک خواست وسیلهای مانند منقل یا خاکانداز بیاورد تا آتش را در آن قرار دهد، اما کودک مشتی خاک برداشت و از آهنگر خواست آتش را روی خاک قرار دهد.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ابوعلیسینا با مشاهده این ابتکار، متوجه استعداد این کودک شد و درباره او تحقیق کرد و سرانجام او را برای تربیت نزد خود برد.
اسلامی افزود: این کودک بعدها بهمنیار شد و به یکی از دانشمندان و فیلسوفان برجسته تبدیل شد؛ استعدادی که اگر شناسایی و شکوفا نمیشد، شاید هرگز فرصت ظهور پیدا نمیکرد.
وی تصریح کرد: این مسئله نشان میدهد که استعدادهای فراوانی در انسانها وجود دارد و باید زمینه بروز و شکوفایی آنها فراهم شود؛ همانگونه که در عرصه رسانه نیز باید استعدادها شناسایی و برای نقشآفرینی در میدانهای مختلف آماده شوند.
رسانه باید جایگاه خود را در تاریخ بشناسد
اسلامی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید نسبت خود را با تحولات تاریخی مشخص کنند، گفت: اگر روزی صحنهای را ضعیف و روز دیگر صحنهای را قدرتمند دیدید، باید ببینید در کدام طرف تاریخ ایستادهاید و انتخاب شما چه تأثیری بر پیروزی حق و زوال باطل خواهد داشت.
وی تأکید کرد: عقل و آگاهی بهتنهایی کافی نیست، بلکه انسان باید بتواند با انتخاب و اراده خود زمینه پیروزی حق را فراهم کند و در برابر جریان باطل ایستادگی داشته باشد.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: حق ممکن است در دورهای پیروز باشد و در دورهای دیگر باطل مجال جولان پیدا کند، اما این انسانها هستند که با انتخاب و اختیار خود میتوانند حق را گستردهتر و باطل را به سمت زوال هدایت کنند.
نظر شما