به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صنعت حمل‌ونقل که بخش اعظم آن به حوزه حمل و نقل زمینی و خودرو مرتبط است نیازمند استفاده از فناوری هایی است که بتواند آن را به شکل درست و کاربردی توسعه دهد.

نرم افزارهایی که تاثیری مثبت در مدیریت ناوگان حمل‌ونقل و تعمیرات و نگهداری خودرو دارند. اما تامین این نرم افزارها با توجه به تفاوت فرهنگی و زیرساختی کشورها با یکدیگر نیازمند بومی‌سازی و طراحی به شیوه ای است که منطبق با نیازهای تعریف شده در هر جامعه و کشوری باشد.

این حوزه کاربردی در ایران نیز متولیان زیادی دارد که سال ها است در تلاش هستند تا با نفوذ فناوری ها و نوآوری ها به عرصه حمل و نقل؛ این حوزه را به روز رسانی کرده و توسعه آن را رقم بزنند.

به طور مثال با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نرم افزارهایی در حوزه‌های مدیریت ناوگان حمل‌ونقل، مدیریت سرویس و درخواست، مدیریت تعمیرات و نگهداری خودرو و نرم‌افزار ردیاب موبایل طراحی شده است که می تواند به نیاز مردم به شکلی بومی پاسخ دهد.

این محصول به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تعداد زیادی خودرو و وسیله نقلیه دارند این امکان را می‌دهد که در هر لحظه اطلاعات کاملی از تمام خودروهای خود ازجمله مسیر فعلی، مسیر حرکت، زمان و تعداد توقف‌ها، انحراف از مسیر و میزان مصرف سوخت داشته باشند و با گزارش‌های روزانه، ماهیانه، سالیانه و داشبوردهای خاص مدیریتی در کنار نمودارهای مربوطه تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

این سیستم متشکل از مجموعه‌ای از دستگاه‌های موقعیت‌یاب است که بر روی خودروها نصب می‌شود و اطلاعات جغرافیایی را از ماهواره‌ها دریافت کرده و به پنل مربوطه که در اختیار کاربر قرار گرفته است ارسال می‌کند. کاربر می‌تواند با استفاده از پنل تمامی اطلاعات و گزارش‌ها را در فرمت‌های مختلف به‌صورت اکسل و نموداری دریافت و بررسی استفاده کند.

ایجاد کانال ارتباطی جدید و قوی‌تر با مشترکین با قابلیت ثبت تاریخچه فعالیت‌ها، نظارت آنلاین و دقیق بر ناوگان و مشاهده عملکرد آن‌ها، بایگانی و جست‌وجوی راحت و آسان از اطلاعات مأموریت‌ها و درخواست کارکنان، مستندسازی و تسهیل در آمارگیری از کلیه گزارش‌ها واصل شده از رانندگان و کارکنان، افزایش بهره‌وری و کارآمدی ناوگان و کاهش هزینه‌های مربوط به مصرف سوخت، تعمیرات و نگهداری و پرسنلی، برخی از امکانات این سامانه هستند.