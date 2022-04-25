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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

المشاط اعلام کرد؛

جدیدترین موضع گیری انصارالله یمن درباره روند آتش بس

جدیدترین موضع گیری انصارالله یمن درباره روند آتش بس

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در جریان دیدار با یک هیئت عمانی به تشریح مواضع صنعا درباره روند آتش بس دوماهه در این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی عربی، منابع یمنی اعلام کردند که یک هیئت عمانی در صنعا با مقامات ارشد انصار الله یمن درباره روند آتش بس و برقراری صلح در یمن رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، این هیئت عمانی با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن و محمد عبدالسلام، مذاکره کننده ارشد انصار الله دیدار و رایزنی کرد.

منابع یمنی اعلام کرند که دو طرف در این دیدار، تحولات کنونی در یمن و آخرین تحولات فرآیند سیاسی و روند آتش بس موقت اعلام شده از سوی سازمان ملل و لزوم اجرای کامل بندهای آن و همچنین تلاش های عمان برای تحقق صلح فراگیر در یمن را بررسی کردند.

رئیس شورای عالی سیاسی انصار الله یمن بر موضع ثابت دولت نجات ملی یمن نسبت به صلح عادلانه و شرافتمندانه که ملت یمن به دنبال آن هستند و آرمان های آنها در آزادی و استقلال را محقق می کند، تاکید کرد.

کد مطلب 5474957

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