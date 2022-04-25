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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۵۱

پیش بینی بارش پراکنده باران در نقاط مختلف فارس

پیش بینی بارش پراکنده باران در نقاط مختلف فارس

شیراز - وزش باد و بارش پراکنده بهاری در نقاط شمالی و مرکزی استان فارس پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی استان فارس، آسمان استان امروز صاف در بعدازظهر نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده بهاری در نقاط شمالی و مرکزی است.

آسمان استان فردا نیمه ابری در مناطق شمالی استان همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق و وزش باد، در مناطق مرکزی در برخی نقاط بارش پراکنده به صورت ضعیف و بهاری پیش بینی می‌شود.

کمینه دمای امروز استان: صفاشهر با ۶ درجه بالای صفر و بیشینه دمای دیروز استان: لامرد با ۴۰ درجه بالای صفر بوده است.

کمینه دمای امروز شیراز: ۱۵ درجه بالای صفر و بیشینه دمای دیروز شیراز: ۲۹ درجه بالای صفر بوده است.

کد مطلب 5474970

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