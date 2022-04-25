پیش بینی بارش پراکنده باران در نقاط مختلف فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی استان فارس، آسمان استان امروز صاف در بعدازظهر نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده بهاری در نقاط شمالی و مرکزی است.

آسمان استان فردا نیمه ابری در مناطق شمالی استان همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق و وزش باد، در مناطق مرکزی در برخی نقاط بارش پراکنده به صورت ضعیف و بهاری پیش بینی می‌شود.

کمینه دمای امروز استان: صفاشهر با ۶ درجه بالای صفر و بیشینه دمای دیروز استان: لامرد با ۴۰ درجه بالای صفر بوده است.

کمینه دمای امروز شیراز: ۱۵ درجه بالای صفر و بیشینه دمای دیروز شیراز: ۲۹ درجه بالای صفر بوده است.