برگزاری بزرگترین رویداد گردشگری با نمایش ۲ میلیون لاله در البرز

محمد باقر آسرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگترین رویداد گردشگری استان البرز جشنواره گلهای لاله همزمان با عید سعید فطر در شهر آسارا افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه مدت برگزاری جشنواره بستگی به شرایط آب و هوایی منطقه دارد، تصریح کرد: اما با برنامه ریزی های انجام شده جشنواره تا اواخر اردیبهشت ماه برپاست و اگر هوا سردتر شود تا اوایل خرداد ماه بازدید ادامه دارد.
شهردار آسارا بیان کرد: جشنواره گلهای لاله در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع در چشم اندازی زیبا و منحصر به فرد تا دامنه کوهها کاشته شده و جهت بازدید گردشگران برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه تعداد لالههای کاشته شده به بیش از دو میلیون عدد میرسد، خاطرنشان کرد: ۴۳ واریاته گل لاله در این باغ زیبا به نمایش گذاشته میشود و چشمانداز زیبایی دارد.
آسرایی گفت: امید است با کمک همه دستگاههای اجرایی بتوانیم سهم بالایی در جذب گردشگر و به تبع آن رشد اقتصادی، اجتماعی شهر و منطقه آسارا داشته باشیم.
وی اظهار کرد: پیش بینی ما اینست که در کنار این جشنواره غرفههای عرضه صنایع دستی و عرضه محصولات محلی برای عرضه و فروش مسافران و گردشگران انجام میشود.
شهردار آسارا بیان کرد: بهترین برنامه برای توسعه گردشگری در منطقه با توجه به شرایط و قوانین و مقررات در منطقه وجود دارد و موضوع گردشگری پایدار و برگزاری جشنوارهها و پرورش گل مد نظر است.
وی تصریح کرد: این جشنواره مورد رضایت انبوهی از گردشگران در هفته آتی خواهد بود و نقش مهمی را در موضوع جذب و توسعه گردشگری در استان البرز ایفا میکند.
آسرایی با بیان اینکه امسال جمعیت چند صد هزار نفری از این باغ گل دیدن میکنند، متذکر شد: با توجه به اینکه گردشگری موضوع فرابخشی است تمام دستگاههای اجرایی کمک میکنند این اتفاق مهم رقم بخورد تا حرفی برای گفتن در خصوص گردشگری در استان البرز داشته باشیم.
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