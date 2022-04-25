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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۰۹

شهردار آسارا خبر داد؛

برگزاری بزرگترین رویداد گردشگری با نمایش ۲ میلیون لاله در البرز

برگزاری بزرگترین رویداد گردشگری با نمایش ۲ میلیون لاله در البرز

البرز - شهردار آسارا گفت: بزرگترین رویداد گردشگری با نمایش ۲ میلیون لاله در البرز همزمان با عید سعید فطر در این شهر افتتاح می‌شود.

محمد باقر آسرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگترین رویداد گردشگری استان البرز جشنواره گل‌های لاله همزمان با عید سعید فطر در شهر آسارا افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه مدت برگزاری جشنواره بستگی به شرایط آب و هوایی منطقه دارد، تصریح کرد: اما با برنامه ریزی های انجام شده جشنواره تا اواخر اردیبهشت ماه برپاست و اگر هوا سردتر شود تا اوایل خرداد ماه بازدید ادامه دارد.

شهردار آسارا بیان کرد: جشنواره گل‌های لاله در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع در چشم اندازی زیبا و منحصر به فرد تا دامنه کوه‌ها کاشته شده و جهت بازدید گردشگران برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد لاله‌های کاشته شده به بیش از دو میلیون عدد می‌رسد، خاطرنشان کرد: ۴۳ واریاته گل لاله در این باغ زیبا به نمایش گذاشته می‌شود و چشم‌انداز زیبایی دارد.

آسرایی گفت: امید است با کمک همه دستگاه‌های اجرایی بتوانیم سهم بالایی در جذب گردشگر و به تبع آن رشد اقتصادی، اجتماعی شهر و منطقه آسارا داشته باشیم.

وی اظهار کرد: پیش بینی ما اینست که در کنار این جشنواره غرفه‌های عرضه صنایع دستی و عرضه محصولات محلی برای عرضه و فروش مسافران و گردشگران انجام می‌شود.

شهردار آسارا بیان کرد: بهترین برنامه برای توسعه گردشگری در منطقه با توجه به شرایط و قوانین و مقررات در منطقه وجود دارد و موضوع گردشگری پایدار و برگزاری جشنواره‌ها و پرورش گل مد نظر است.

وی تصریح کرد: این جشنواره مورد رضایت انبوهی از گردشگران در هفته آتی خواهد بود و نقش مهمی را در موضوع جذب و توسعه گردشگری در استان البرز ایفا می‌کند.

آسرایی با بیان اینکه امسال جمعیت چند صد هزار نفری از این باغ گل دیدن می‌کنند، متذکر شد: با توجه به اینکه گردشگری موضوع فرابخشی است تمام دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنند این اتفاق مهم رقم بخورد تا حرفی برای گفتن در خصوص گردشگری در استان البرز داشته باشیم.

کد مطلب 5475151

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