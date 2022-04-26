مقامات کره جنوبی و ژاپن بر بهبود روابط تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیئتی از دستیاران سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب کره جنوبی امروز سه شنبه با «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن دیدار کردند.

«یون سوک یول» که در ۱۰ ماه مه ریاست جمهوری کره جنوبی را بر عهده می‌گیرد، قصد خود را برای بهبود روابط با ژاپن که گرفتار اختلافات ناشی از استعمار ژاپن در شبه جزیره کره بین سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۴۵ بوده، اعلام کرده است.

ژاپن نیز متقابلاً اعلام کرده که مشتاق توسعه روابط است و کیشیدا در این دیدار گفت که همکاری راهبردی بین ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی در این باره گفت: برای بهبود روابط بین ژاپن و کره جنوبی نباید زمان را تلف کرد.

«چونگ جین-سوک» رئیس هیئت اعزامی کره جنوبی، به خبرنگاران گفت که آنها با کیشیدا توافق کردند که دو کشور در راستای روابط آینده نگر و برای منافع متقابل خود کار کنند.

هیئت هفت نفره کره جنوبی روز یکشنبه برای یک سفر پنج روزه وارد ژاپن شد و این در حالی است که رسانه‌های کره جنوبی درباره حضور کیشیدا در مراسم تحلیف یون سوک یول گمانه زنی کرده اند.

سال ۲۰۰۸ آخرین باری بود که نخست وزیر ژاپن در مراسم تحلیف کره جنوبی شرکت کرد.

یون از نیاز رهبران دو کشور به برقراری ارتباط و ملاقات بیشتر صحبت کرده است، اما میراث حکومت استعماری ژاپن و اشغال کره در زمان جنگ جهانی همچنان می‌تواند تلاش‌های او را خنثی کند.