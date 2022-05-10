سئول: کره شمالی توسعه تسلیحات هسته ای خود را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یون سوک یول» رئیس جمهور جدید کره جنوبی در مراسم تحلیف امروز از همسایه شمالی خود خواست که توسعه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرده و خلع سلاح هسته‌ای را آغاز کند.

وی با وعده مذاکره در این زمینه گفت: من درها را برای گفتگو با کره شمالی به نفع یک راه حل صلح آمیز در مورد توسعه سلاح‌های هسته‌ای این کشور که صلح جهانی و آسیا را تهدید می‌کند، باز می‌گذارم.

یون همچنین ادامه داد که خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نه تنها موجب ایجاد صلح بلندمدت در شبه جزیره کره خواهد شد، بلکه به صلح و رفاه در آسیا و جهان نیز کمک زیادی خواهد نمود.

رئیس جمهور جدید کره جنوبی افزود که سئول در قبال همکاری پیونگ یانگ با جامعه بین المللی متعهد خواهد شد که سطح استانداردهای زندگی مردم کره شمالی را بهبود بخشد.

مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید کره جنوبی رأس ساعت ۱۱ صبح (به وقت محلی) نزدیک ساخنمان پارلمان و با حضور ده‌ها هزار تن از مردم این کشور آغاز شد.

اظهارات یون در قبال همسایه شمالی در حالی صورت می‌گیرد که وی پیشتر نیز از تصمیم برای حل اختلافات با ژاپن نیز خبر داده بود.

منابع خبری گزارش داده بودند که هیئت اعزامی رئیس جمهور منتخب کره جنوبی با نخست وزیر ژاپن دیدار کرده و دو طرف توافق کرده اند که بدون فوت وقت در راستای روابط آینده نگر و برای منافع متقابل خود همکاری کنند.