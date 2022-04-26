به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان پیش از ظهر امروز سه شنبه ضمن دیدار با «علی مهدیپور» سرپرست جدید شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان «اخلاق محمدیان» مدیرعامل قدیم و «علی رسولیان» معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اول بودن کشاورزی استان در کشور و ظرفیت منابع نفت و گاز اظهار کرد: در بخش صنایع کوچک نیز یکهزار و ۸۹۰ واحد صنعتی در استان فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ واحد غیر فعال و نیمه فعال در خوزستان وجود دارد، افزود: باید با همافزایی از ظرفیتهای استان در راستای راهاندازی این واحدها استفاده شود؛ برخی از این واحدها مشکلاتی مانند مواد اولیه دارند که با افزایش سهمیه آنها و بدون سرمایهگذاری میتوان تولید را افزایش و اشتغالزایی کرد.
وی برخی دیگر از مشکلات صنایع را بانکی، بیمهای و مالیاتی دانست و بیان کرد: اقساطی کردن، بخشش در دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و کمک به ورود نقدینگی به صنعت میتواند مشکلات این واحدهای صنعتی را برطرف کند.
استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات ستاد رفع موانع تولید گفت: مشکلات صنایع در این ستاد دستهبندی و مشکل هر کدام زودتر قابل حل بود در اولویت قرار داده و برای رفع آن بررسی میشود.
وی خبر داد: تقاضا برای توسعه صنایع زیاد بوده و به فکر زمین و زیرساختها برای استقرار صنایع هستیم.
خلیلیان گفت: با توجه به شعار سال باید از شرکتهای دانش بنیان حمایت و دیگر شرکتها نیز به سمت دانشبنیان شدن و تولید دانشبنیان حرکت کنند.
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