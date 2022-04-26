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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

استاندار خوزستان:

مشکلات صنایع خوزستان در «ستاد رفع موانع تولید» بررسی می‌شود

مشکلات صنایع خوزستان در «ستاد رفع موانع تولید» بررسی می‌شود

اهواز- استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات صنایع استان گفت: در جلسات «ستاد رفع موانع تولید» مشکلات صنایع دسته‌بندی و اساس اولویت بررسی و برای حل آنها کمک می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان پیش از ظهر امروز سه شنبه ضمن دیدار با «علی مهدی‌پور» سرپرست جدید شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان «اخلاق محمدیان» مدیرعامل قدیم و «علی رسولیان» معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اول بودن کشاورزی استان در کشور و ظرفیت منابع نفت و گاز اظهار کرد: در بخش صنایع کوچک نیز یک‌هزار و ۸۹۰ واحد صنعتی در استان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ واحد غیر فعال و نیمه فعال در خوزستان وجود دارد، افزود: باید با هم‌افزایی از ظرفیت‌های استان در راستای راه‌اندازی این واحدها استفاده شود؛ برخی از این واحدها مشکلاتی مانند مواد اولیه دارند که با افزایش سهمیه آنها و بدون سرمایه‌گذاری می‌توان تولید را افزایش و اشتغالزایی کرد.

وی برخی دیگر از مشکلات صنایع را بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی دانست و بیان کرد: اقساطی کردن، بخشش در دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و کمک به ورود نقدینگی به صنعت می‌تواند مشکلات این واحدهای صنعتی را برطرف کند.

استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات ستاد رفع موانع تولید گفت: مشکلات صنایع در این ستاد دسته‌بندی و مشکل هر کدام زودتر قابل حل بود در اولویت قرار داده و برای رفع آن بررسی می‌شود.

وی خبر داد: تقاضا برای توسعه صنایع زیاد بوده و به فکر زمین و زیرساخت‌ها برای استقرار صنایع هستیم.

خلیلیان گفت: با توجه به شعار سال باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت و دیگر شرکت‌ها نیز به سمت دانش‌بنیان شدن و تولید دانش‌بنیان حرکت کنند.

کد مطلب 5475597

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