تالاب انزلی از زباله پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره محیط زیست انزلی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه پاکسازی تالاب انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از کارهای در دستور کار محیط زیست گیلان در هفته زمین پاک، پاکسازی تالابها است.
سید فرشید فلاح ادامه داد: در همین راستا با توجه به اهمیت تالاب بین المللی انزلی پاکسازی این تالاب با مشارکت مردم محلی و نیروهای نظامی و انتظامی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه تمام پسماندهایی که در حوزه آبخیز در بالادست تخلیه میشود با جریان آب وارد تالاب انزلی شده و آلودگی تالاب را افزایش داده است، تاکید کرد: آلودگی تالاب انزلی علاوه بر به خطر انداختن حیات آبزیان، معیشت مردم را نیز دچار مشکل کرده و به شهر گردشگر پذیری مانند انزلی چهره زشتی میدهد.
رئیس اداره محیط زیست انزلی به ورود انواع پسماندها از هشت شهرستان حوزه تالاب انزلی به داخل این میراث ملی اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود مدیریت صحیح پسماند و عدم وجود مدیریت درست در فاضلابهای استان بیشترین ضرر این سو مدیریتها متوجه محیط زیست و خصوصاً تالاب انزلی میشود.
فلاح اضافه کرد: با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی رودخانههای راسته خاله و نهنگ روگا در تالاب انزلی که مکانهای پر بازدید این تالاب توسط گردشگران است از زباله پاکسازی شد.
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