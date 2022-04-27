طرح غربالگری بینایی کودکان در پارس آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین عصر چهارشنبه در جلسه افتتاحیه برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال که در سالن اجتماعات بهزیستی پارس آباد برگزار شد، اظهار کرد: طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله در شهرستان پارس آباد شروع شد.

وی با اشاره به اینکه کودکان امروز آینده سازان فردای کشور هستند و سلامتی آنها اولویت ماست، گفت: خانواده‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی جهت غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله شأن به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

فرماندار شهرستان پارس آباد ادامه داد: در این طرح امسال قرار است ۱۰ هزار و ۲۲۰ کودک در مناطق شهری و روستایی و عشایری و در ۳۵ پایگاه ثابت و ۲ تیم سیار اجرا شود.

جهان بین افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۵۰۰ کودک مورد غربالگری قرار گرفته که از این تعداد ۱۰۰ کودک به سطح دوم اپتومتریست ارجاع و ۶۸ کودک هزینه‌های عینک را دریافت نموده و ۱۰ مورد نیز در سطح سوم چشم پزشک مورد معاینه قرار گرفتند.

رئیس شورای تأمین شهرستان پارس آباد عنوان کرد: تمامی هزینه‌های اجرای این طرح به صورت رایگان و توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز برای شناسایی و هدایت کودکان با بهزیستی همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ الی ۶ سال از امروز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.