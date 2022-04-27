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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۵۳

فرماندار پارس آباد:

طرح غربالگری بینایی کودکان در پارس آباد آغاز شد

طرح غربالگری بینایی کودکان در پارس آباد آغاز شد

پارس آباد - فرماندار شهرستان پارس آباد از آغاز طرح غربالگری بینایی کودکان در شهرستان پارس آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین عصر چهارشنبه در جلسه افتتاحیه برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال که در سالن اجتماعات بهزیستی پارس آباد برگزار شد، اظهار کرد: طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله در شهرستان پارس آباد شروع شد.

وی با اشاره به اینکه کودکان امروز آینده سازان فردای کشور هستند و سلامتی آنها اولویت ماست، گفت: خانواده‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی جهت غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله شأن به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

فرماندار شهرستان پارس آباد ادامه داد: در این طرح امسال قرار است ۱۰ هزار و ۲۲۰ کودک در مناطق شهری و روستایی و عشایری و در ۳۵ پایگاه ثابت و ۲ تیم سیار اجرا شود.

جهان بین افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۵۰۰ کودک مورد غربالگری قرار گرفته که از این تعداد ۱۰۰ کودک به سطح دوم اپتومتریست ارجاع و ۶۸ کودک هزینه‌های عینک را دریافت نموده و ۱۰ مورد نیز در سطح سوم چشم پزشک مورد معاینه قرار گرفتند.

رئیس شورای تأمین شهرستان پارس آباد عنوان کرد: تمامی هزینه‌های اجرای این طرح به صورت رایگان و توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز برای شناسایی و هدایت کودکان با بهزیستی همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ الی ۶ سال از امروز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5476048

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