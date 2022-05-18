بناهای تاریخی تهران در معرض خطر فرونشست زمین

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع فرونشست زمین در تهران اظهار کرد: فرونشست در تهران موضوعی جدی است و بخشی از آن به دلیلی عوامل طبیعی مانند بارش باران و بخشی به دلیل برداشت بی رویه از سفره‌های زیر زمینی و بخشی دیگر به دلیل مداخلات احداث پروژه‌های شهری و مسکونی در ابعاد مختلف است.

وی با بیان اینکه فرونشست مسئله‌ای پیچیده و سخت است گفت: این موضوع در جنوب غرب تهران بیشتر دیده می‌شود و عدد آن قابل توجه است.

عباسی درباره امکان آسیب رسیدن به بناهای تاریخی در اثر فرونشست زمین بیان کرد: این امکان وجود دارد که بناهای تاریخی مجاور کانون‌های فرونشست زمین در اثر وقوع این پدیده آسیب ببینند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اولویت شورای شهر برای حل معضل فرونشست زمین گفت: یکی از اولیت‌های ما برای باز چرخانی آب فضای سبز شهری این است که از برداشت آب‌های زیر زمینی کم کرده و به سمت استفاده از باز چرخانی آب برویم و در شورای شهر به صورت جدی درباره این موضوع فکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برای کاستن از احتمال فرونشست، باید سعی کنیم تا کمتر به منابع آب زیر زمینی دست بزنیم البته این اثر زیاد نیست و باید ابتدا از خدا بخواهیم باران نازل کند.

سرانه مصرف تهرانی‌ها دو برابر میانگین جهانی است

عباسی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف شهروندان تهرانی تأثیر مثبتی در کاهش فرونشست زمین دارد گفت‌: سرانه مصرف شهروندان تهرانی دو برابر میانگین جهانی است و این به معنای فشار بیشتر به زمین و فرونشست است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: اصلاح الگوی مصرف آب وظیفه شهروندان است زیرا بخشی از آب مصرفی مردم تهران از چاه‌های آب تأمین می‌شود و برداشت از چاه‌ها به معنای ورود فشار غیر طبیعی به زمین است.

وی درباره تأثیر پروژه‌های شهری در فرونشست زمین گفت: پروژه‌های شهری یکی از عوامل فرونشست زمین هستند اما کمترین ضریب را دارند.