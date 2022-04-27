حسن ملکیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۳ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۲۱ نفر با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۹ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که سه نفر در بخش مراقبت ویژه بوده و حال دو نفر وخیم است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به ثبت روز بدون فوتی کرونایی در استان بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۵۹ نفر به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد کل مبتلایان در استان بوشهر را ۱۰۴ هزار و ۳۳۲ نفر عنوان کرد.
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