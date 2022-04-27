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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۰۷

در مصاحبه با آسوشیتدپرس؛

گروسی:ایران درحال انتقال توان تولیدسانتریفیوژ به مکانی امن‌تر است

گروسی:ایران درحال انتقال توان تولیدسانتریفیوژ به مکانی امن‌تر است

مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی امروز در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: ایران درحال انتقال توان تولید سانتریفیوژ به مکانی امن‌تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی امروز چهارشنبه ادعا کرد که در تلاش است تا پاسخ‌های تهران درباره ابهامات باقیمانده در زمینه غنی سازی در ۳ محل را روشن کند!

مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در این خصوص مدعی شد که این نهاد تا کنون برای روشن کردن پاسخ‌ های تهران درباره موضوعات برطرف نشده مربوط به آثار اورانیوم با منشأ انسانی در ۳ سایت این کشور در حال تلاش است!

«رافائل گروسی» در ادامه اضافه کرد: آنها در حال انتقال توان تولید سانتریفیوژها به مکانی که احساس می‌کنند امن‌تر است، هستند.

این در حالیست که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر در گزارشی ادعا کرده بودند که ایران تمام تجهیزات خود را برای ساخت قطعات سانتریفیوژ از کارگاهی در کرج به سایت گسترده نطنز منتقل کرده است.

در بیانیه ۱۷ فروردین ماه آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص گفته شده بود که بازرسان این نهاد تایید کردند که همه دستگاه های تولید قطعات سانتریفیوژ به شکل مهر و موم شده در سایت نطنز باقی مانده و بنابراین هیچ فعالیتی نداشته اند.

«رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۵ اسفند ماه سال گذشته نیز در گفتگو با فرانسه ۲۴ اعلام کرده بود که کشورهای شرکت کننده در مذاکرات با ایران در وین در آستانه توافق نهایی قرار دارند.

کد مطلب 5477137

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      17 1
      پاسخ
      به تو چه
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      گروسی جاسوس غرب یا داور بی طرف؟!
    • ایرانی IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      جگر شیر نداری... سفر عشق نرو...!
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      1 1
      پاسخ
      آژانس کار دیگه ای بجز رصد ایران را نداره .تمام دنیا دارند نیروگاه میسازند و بمب اتم ارتقاع میدن .چرا احوالی از اونها نمیگیره .همین عربهای موش خور دارن نیروگاه میسازند .اسراییل .امریکا و روسیه بمب اتم ارتقاع میدن .باید خیال این لانه جاسوسی رو راحت کنیم و هری
    • قنبری ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      1 0
      پاسخ
      از گروسی ، جاسوس انتظاری جز این نیست. اما ایران باید هوشیار باشد دیگر فریب و دسیسه گذشته را نخورد.

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