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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۳۰

در آستانه عید فطر مطرح شد؛

اعلام نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره میزان زکات فطره و کفاره

اعلام نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره میزان زکات فطره و کفاره

قم - دفتر آیت الله شبیری زنجانی در آستانه عید سعید فطر میزان زکات فطره و کفاره روزه در سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دفتر این مرجع تقلید شیعیان در خصوص میزان زکات فطره و کفاره روزه در سال ۱۴۰۱ آمده است:

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریباً ۳کیلو و ۶۰۰ گرم) از خوراکی‌های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.

کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود ۹۰۰ گرم به‌حساب گندم) است که باید به مسکین (فردی که معیشتش سخت‌تر از فقیر است) پرداخت شود و در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا به وکالت از مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد.

دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی، مبلغ ۴۰ هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) و مبلغ ۱۰ هزار تومان را برای کفاره افطار عذری دریافت می‌کند و به مصرف آن می‌رساند.

کد مطلب 5477138

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