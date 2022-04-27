به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری در پی ربایش پسر بچه‌ای ۷ ساله در یکی از محلات زاهدان بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده و در تحقیقات میدانی از شاهدان عینی، مشخص شد سرنشینان یک دستگاه پژو پارس، کودک مذکور را بلافاصله پس از خروج از درب مدرسه ربوده و به سرعت از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، به منظور حفظ جان این کودک، کارآگاهان پلیس آگاهی تلاش گسترده‌ای برای رهایی او آغاز و در نتیجه تحقیقات تخصصی خود، هویت آدم ربایان را شناسایی و مشخص شد، متهمان به دلیل اختلافات مالی با پدر کودک او را گروگان گرفته‌اند.

وی گفت: سرانجام در پی اقدامات تخصصی و تلاش گسترده پلیس، مخفیگاه عامل اصلی آدم ربایی در یکی از محلات زاهدان شناسایی و متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

سردار طاهری بیان داشت: دستگیری این متهم منجر به آزادی کودک ربوده شده پس از ۵ روز اسارت در شهرستان میرجاوه شد و سپس به زاهدان منتقل و صحیح و سالم تحویل والدینش شد و تلاش برای دستگیری دو همدست دیگر آدم‌ربا ادامه دارد.