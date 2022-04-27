طرح جامع باید حیات مجموعه صفوی را به دنبال داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه از مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی بازدید و اظهار کرد: اگر در مجموعه صفوی شاهد تعریف طرح جامع نباشیم و مردم احساس نکنند که از سوی میراث فرهنگی اتفاق خاصی در این مکان رخ داده است و یک کار بهتر از کاربری فعلی ورزشی و آموزشی در میان نباشد، برایشان سوال ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور اذعان کرد: در طرح جامع باید مرمت سازی، آزادسازی اراضی این مجموعه، کارهای پژوهشی و باستان شناسی دنبال شود.

وی در پایان گفت: طرح جامع باید حیات و باززنده سازی مجموعه صفوی را به دنبال داشته باشد و نباید در آن رهایی میراث فرهنگی مشاهده شود.