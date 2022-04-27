جنگ هرچه زودتر تمام شود، هم برای روسیه بهتر است و هم برای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز و پس از دیدار از روسیه و گفتگو با مقامات این کشور در پیامی توییتری اعلام کرد: وارد کی یف شده ام.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص نوشت: به فعالیت برای حمایت های بشردوستانه و کمک به تخلیه غیرنظامیان از مناطق درگیری ادامه می دهم. هر قدر این جنگ زودتر تمام شود، هم برای روسیه بهتر است و هم برای اوکراین.

از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری آناتولی، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ ای اعلام کرد که آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان فردا در کی‌یف با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد.

گوترش پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در مسکو، درباره جنگ اوکراین به کی‌یف سفر کرده است.

وی که از طریق لهستان به کی‌یف سفر کرده است، فردا با دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز دیدار و تبادل نظر خواهد کرد.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد که در جریان سفر دیروز گوترش به مسکو، با روسیه بر سر تخلیه غیرنظامیان از نیروگاه آزوفستال در منطقه ماریوپل توافق شده است.