بهره برداری کامل سد بالاخانلو در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان بعد از ظهر چهارشنبه حین بازدید از سد بالاخانلو در شهرستان بوئین زهرا که در جریان سفر استانی رئیس جمهور انجام شد، اذعان کرد: قرار است در این سفرها، پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کرده و در همین راستا باید به روند اجرایی سد بالاخانلو که یکی از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای قزوین است، سرعت دهیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه، سدبالاخانلو از جمله پروژه‌های مهم استان قزوین است، تاکید کرد: چنانچه روند اجرایی این سد از سوی پیمانکار سرعت گیرد و به دهه فجر برسد، مابقی اعتبارات آن نیز تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح‌ها و پروژه‌های مشابه آنکه ضرورت بالایی در تکمیل و بهره‌برداری آنان است، معمولاً از محل اعتبارات چندین ارگان و نهاد و با همراهی مجلس تأمین می‌شود.

وی افزود: سد بالاخانلو از جمله پروژه‌های ویژه است که مژده بهره‌برداری کامل آن در دولت سیزدهم را به مردم قزوین می‌دهیم.

وزیر نیرو عنوان کرد: طرح‌های ویژه باید طرح‌هایی باشد که در این دولت به پایان برسد.

محرابیان اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام از جمله در بخش آب و برق در سفرهای استانی رئیس جمهور با جدیت پیگیری می‌شود.

شهرستان بویین زهرا، با ۱۳۲ هزار نفر جمعیت جنوب شرق قزوین قرار دارد و یکی از قطب‌های کشاورزی استان است.