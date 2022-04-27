شاهرود ۱۱۰ هیئت مذهبی شاخص دارد/ ضرورت توجه به جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس عبدالهی شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی مداحان، ستایشگران اهل بیت (ع) قاریان قرآنی و نخبگان مذهبی شاهرود به میزبانی یکی از تالارهای پذیرایی این شهرستان با بیان اینکه شاهرود دارای ۶۰۰ هیئت مذهبی است، بیان کرد: این شهرستان ۱۱۰ هیئت مذهبی شاخص دارد که نشان دهنده ظرفیت‌های عمیق مذهبی منطقه است.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی بهترین ظرفیت برای ترویج جهاد تبیین هستند، افزود: باید از این ظرفیت‌ها در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سالروز ولادت با سعادت دخت نبی مکرم اسلام (ص) و همچنین دیدار اخیر با قاریان و فعالان قرآنی، درباره جهاد تبیین داشتند، بهره گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه جهاد تبیین راهکاری برای تحول و مطالبه است، ابراز کرد: نشست‌های هم اندیشی با هدف احصای راهکارهای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جهاد تبیین در سراسر استان سمنان برگزار شده است.

عبدالهی با بیان اینکه امروز باید بدانیم که هیئت‌های مذهبی و مداحان و ستایشگران و قاریان و… چه وظیفه‌ای در جهاد تبیین دارند، گفت: تحقق جهاد تبیین به مثابه بزرگترین مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی از جامعه مذهبی و هیئت‌های کشور، نیازمند یک هم افزایی و همدلی و تلاش برای طی مسیر در این راه است.

وی با اشاره به اینکه همه افراد جامعه در واقع مخاطب جهاد تبیین هستند چرا که امروز درگیر جنگ رسانه‌ای دشمن علیه حقایق انقلاب اسلامی هستیم، بیان کرد: اگر چه مسئولان به خصوص مسئولان حوزه فرهنگی در زمینه جهاد تبیین رسالتی سنگین‌تر دارند اما باید تبیین را برای مردم تشریح کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند هیئات مذهبی کانون اجرای جهاد تبیینی هستند، گفت: مردم می‌توانند میدان‌دار حل مسائل خود باشند و لذا هیئت‌های مذهبی در این زمینه نیز نقشی حساس دارند.

به گزارش مهر، نشست‌های هم اندیشی بین هیئت‌های مذهبی، جامعه مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع) و قاریان و همچنین نخبگان مذهبی در سراسر استان سمنان برگزار و امشب در شهرستان شاهرود نیز برگزار شد.