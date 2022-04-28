  1. استانها
  2. گلستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۳۳

فرماندار علی آباد کتول:

حضور در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای مردم فلسطین است

حضور در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای مردم فلسطین است

گرگان - فرماندار شهرستان علی آباد کتول گفت: مردم این شهرستان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای حمایت از جبهه مقاومت در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم تکمیل مراحل واکسیناسیون راهپیمایی روز قدس به صورت مجازی برگزار شد که امسال راهپیمایی به صورت حضوری خواهد بود.

وی افزود: حضور مسلمانان در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای مردم فلسطین است و به دشمنان آنها یادآوری می‌کند که کشورهای اسلامی هرگز دست از حمایت از جبهه مقاومت نخواهند کشید.

فرماندار علی آباد کتول ادامه داد: روز قدس یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی است که موجب شده مسلمانان جهان همواره به یاد مردم مظلوم فلسطین باشند و حمایت از آنها را از یاد نبرند.

احمدی تصریح کرد: امروزه مسئله فلسطین مانند گذشته نیست و باور جهانیان بر این است که رزمندگان مقاومت در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کرده که این نشانگر آینده روشن فلسطین است.

گفتنی است در انتها فرماندار شهرستان علی آباد کتول از برپایی نماز عید فطر به امامت امام جمعه این شهرستان در روز عید سعید فطر خبر داد.

کد مطلب 5477445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها