حضور در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای مردم فلسطین است

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم تکمیل مراحل واکسیناسیون راهپیمایی روز قدس به صورت مجازی برگزار شد که امسال راهپیمایی به صورت حضوری خواهد بود.

وی افزود: حضور مسلمانان در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای مردم فلسطین است و به دشمنان آنها یادآوری می‌کند که کشورهای اسلامی هرگز دست از حمایت از جبهه مقاومت نخواهند کشید.

فرماندار علی آباد کتول ادامه داد: روز قدس یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی است که موجب شده مسلمانان جهان همواره به یاد مردم مظلوم فلسطین باشند و حمایت از آنها را از یاد نبرند.

احمدی تصریح کرد: امروزه مسئله فلسطین مانند گذشته نیست و باور جهانیان بر این است که رزمندگان مقاومت در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کرده که این نشانگر آینده روشن فلسطین است.

گفتنی است در انتها فرماندار شهرستان علی آباد کتول از برپایی نماز عید فطر به امامت امام جمعه این شهرستان در روز عید سعید فطر خبر داد.