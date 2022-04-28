مجتمع مطبوعاتی در سراسر کشور ایجاد شود/توزیع ناعادلانه طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه ها دیروز چهارشنبه ۷ اردیبهشت برگزار شد.
در این نشست مدیران رسانهها پیرامون موضوعاتی از جمله نگهداشت شهر، پدیده زباله گردی، ترافیک و حمل و نقل عمومی. آلودگی هوا، لزوم گسترش همکاریها در زمینه پوشش رویدادهای شهری، تشکیل قرارگاههای مختلف به ویژه قرارگاه اجتماعی و جمع آوری معتادان متجاهر نقطه نظرات خود را با شهردار تهران در میان گذاشتند.
شهردار تهران نیز در این نشست اقدامهای انجام شده از سوی مدیریت شهری جدید را از زمان تصدی مسئولیت (نزدیک به ۸ ماه فعالیت) تشریح کرد.
همچنین ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در این نشست گفت: طبق قانون دفاتر نشریات میتواند در واحدهایی با سند مسکونی دایر باشد البته این بدان معنی نیست که کسی بخشی از منزلش را دفتر رسانه کند؛ بلکه نیاز به سند اداری برای رسانهها نیست. حال اینکه تعدادی از شهرداریهای مناطق در بازرسی از دفاتر رسانهها به آنها ایراد میگیرند.
وی ادامه داد: در شهر تهران هزار و دویست کیوسک مطبوعاتی داریم. ساماندهی و نظارت دقیق به آنها عزم و همکاری مشترک وزارت ارشاد و شهرداری را میطلبد. در سایر شهرها نیز همینطور. بعضاً شاهدیم نشریات مکتوب به درستی توزیع نمیشوند و باطله آنها برای کاربردیهای صنعتی فروخته میشود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری داخلی افزود: آگهیهای دولتی موسوم به م. الف طبق دستورالعمل باید توسط وزارت ارشاد توزیع شود. شهرداریها گاهی رعایت نمیکنند که مختص تهران نیست.
وی ادامه داد: مساله دیگر مجوز طرح ترافیک و توزیع ناعادلانه آن بین اصحاب رسانه است که البته طبق اعلام سخنگوی محترم شهرداری تهران، سهمیه امسال توسط مرکز ارتباطات شهرداری و با همفکری کارگروهی مشتمل بر نمایندگان شهرداری و معاونت مطبوعاتی توزیع میشود.
شمسایی گفت: دفاتر رسانه بعضاً نیاز به تعمیر و نوسازی دارند. شهرداری که به ویژه در دوره جدید دغدغه فرهنگ و رسانه را بیش از گذشته دارد میتواند در این زمینه یاریگر رسانهها باشد.
وی افزود: نمونهای موفق در اصفهان را بازدید کردم که شهرداری مجتمعی بزرگ با تعداد قابل توجهی واحد اداری احداث کرده و در اختیار رسانهها برای ایجاد دفاتر جراید محلی و نمایندگی رسانههای سراسری قرار داده است. این تجربه و پاتوقهای رسانهای اگرچه با اشکال مختلف مانند فرهنگسرای رسانه انجام شده است اما مجتمع مطبوعاتی میتواند در تهران و سایر شهرها نیز با همت شهرداری، ادارات کل ارشاد، استانداریها و… تکرار شود.
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