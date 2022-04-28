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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۳۸

برای دومین روز متوالی:

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نامه تهدید به مرگ دریافت کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نامه تهدید به مرگ دریافت کرد

نفتالی بنت برای دومین روز متوالی همزمان با یورش نیروهای صهیونیستی به مسجد الاقصی نامه تهدیدآمیز دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، امروز پنجشنبه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی کمتر از ۲۴ ساعت مانده به آغاز مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس و همزمان با یورش نیروهای نظامی ارتش این رژیم به مسجد الاقصی از دریافت نامه تهدید به مرگ خبر داد.

طبق گفته بنت، طی ۴۸ ساعت اخیر این دومین نامه تهدید به مرگی بوده است که او و خانواده اش از سوی افراد ناشناس دریافت کرده‌اند.

در همین باره، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده است که برای دومین بار متوالی نخست وزیر نفتالی بنت، نامه تهدید آمیزی را درب خانه‌اش در شهر رعنانا دریافت کرده است.

طبق گزارش مذکور، در پاکت نامه، یک گلوله نیز وجود داشته است.

بر اساس این گزارش، شخص تحویل گیرنده ثبت شده بر روی نامه، پسر نفتالی بنت بوده است. همچنین در متن نامه نیز نوشته شده است: «در دسترس ما هستید.» جمله‌ای که احتمالاً به این موضوع اشاره دارد که نیروهای مقاومت در صورت عقب نشینی نکردن ارتش اسرائیل از مواضع خود و عدم توقف یورش و تجاوزات علیه فلسطینیان برای تلافی آماده خواهد بود.

گفتنی است که از دو روز پیش تا کنون دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک پرونده‌ای را به منظور بررسی جوانب این تهدید گشوده است.

این در حالی است که روزنامه یدیعوت آحارونوت بدون نام بردن از نیروهای مقاومت فلسطین، مسبب این نامه تهدید آمیز را گروه‌های افراطی اسرائیلی (راستگرا) عنوان کرده بود.

کد مطلب 5477781

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