دولت از مرکز رصد مطالعات زن و خانواده حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست اقشار مختلف مردم با معاون بانوان و خانواده رئیس جمهور که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهار کرد: قزوین از استان‌های دارای پتانسیل و ظرفیت‌های بالا در حوزه زنان است.

وی با بیان اینکه بانوان قزوینی نقش مهمی در عرصه‌های کشاورزی، سلامت و آموزش ایفا می‌کنند، تاکید کرد: ایجاد مرکز درمان ناباروری یکی از نیازهای بانوان استان قزوین است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: امکان تأمین معیشت برای زنان سرپرست خانوار در استان قزوین بسیار سخت شده است و این قشر از جامعه نیازمند حمایت و اعطای تسهیلات هستند.

وی بیان کرد: برخی از زنان سرپرست خانوار مشکل مسکن نیز دارند که می‌توان با حمایت دولت و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی که پیش از این نیز اعلام آمادگی کرده‌اند برای آنها سرپناه تأمین کرد.

محمدبیگی اضافه کرد: تلاش برای کاهش طلاق، توانمند سازی بانوان مخصوصاً بانوان سرپرست خانوار، حمایت از مشاغل خانگی و حمایت از جهادگران از جمله انتظاراتی است که از دولت سیزدهم وجود دارد.

وی ادامه داد: کاهش طلاق نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است و نیاز است دولت با حمایت از مرکز رصد مطالعات زن و خانواده به پالایش وضعیت بانوان برای حل آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

این مسئول با بیان اینکه در جایگاه‌های مدیریتی نیز باید از بانوان استفاده شود، تصریح کرد: امیدواریم مدیران و مسئولان از زنان دانشمند حمایت لازم را داشته باشند.