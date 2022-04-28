حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همشهریان مهریزی امسال با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام و انزجار خویش را کوبندهتر از گذشته به گوش جهانیان می رسانند.
وی عنوان کرد: امسال مردم قهرمان و امت اسلامی با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مناسب فرهنگی و رسانهای همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام و انزجار خویش را کوبندهتر از گذشته به گوش جهانیان خواهند رساند.
امام جمعه مهریز بیان کرد: رژیم جنایتکار و کودککش صهیونیستی با مقاومت مردم مظلوم فلسطین و امت اسلام در سختترین شرایط سیاسی و اقتصادی حیات ننگین خود قرار دارد.
محی الدینی افزود: یکی از اهداف راهبردی و دستاورد مهم انقلاب شکوهمند اسلامی، پیام مقاومت و ایستادگی در برابر ستمگران عالم به سرکردگی آمریکا و تمامی دشمنان و اسرائیل غاصب بود است.
وی عنوان کرد: مهمترین دستاورد انتفاضه، ایجاد مانع اساسی در برابر اهداف شوم و پروژههای صهیونیستی در فلسطین و قدس شریف است که توانست با انتفاضه از برنامه غاصبان اسرائیلی که سلطه بر کل منطقه و سرزمینهای اسلامی است، جلوگیری کند.
محیالدینی بیان کرد: جبهه مقاومت با تلاش شهیدان و ایستادگی رزمندگان اسلام و بصیرت مسلمانان آزادیخواه و ملت ستمدیده فلسطین باعث جلوگیری از دستاندازی هرچه بیشتر رژیم جعلی و غده سرطانی اسرائیل بر سایر سرزمینهای اسلامی شده است.
وی با تبیین سخنان رهبری تصریح کرد: راه عزت ایستادگی و تسلیمناپذیری در برابر اردوگاه پوشالی دشمنان و دفاع از محرومان عالم و پایبندی به روحیه انقلابی و مدیریت جهادی است.
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