شکوه حمایت از مظلوم و برائت از ظالم در گلستان/ فلسطین تنها نیست

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بعد از دو سال محدودیت در برگزاری مراسم روز قدس، اما این بار، شور و شوق حضور مردم دیدنی است. همه مردم کودک و نوجوان، زن و مرد، پیر و جوان از همه گروه‌ها و شخصیت‌ها در مراسم روز جهانی قدس حضور دارند؛ جلوه‌های زیبا که در قلم و کلمات نمی گنجد.

«حمایت از مظلوم»، «انجام وظیفه»، «دفاع از آرمان‌های انقلاب»، «ریشه کن شدن اسرائیل» و «قدس» و غیره در کلیدواژگان راهپیمایان مطرح است.

گلستان یک بار دیگر صحنه حضور مردمی شده که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خاسته اند.

مریم کاویانی یکی از راهپیمایان در گرگان به خبرنگار مهر گفت: حضور پرشور مردم بعد از دو سال نشان دهنده آن است که فلسطین تنها نیست.

وی با اشاره به حوادث اخیر در سرزمین‌های اشغالی، افزود: حوادث اخیر نشان داد که اسرائیل به روزهای زمان انحطاط کامل خود نزدیک و درمانده شده است.

کاویانی با بیان اینکه بنده همه ساله با خانواده در این مراسم حضور دارد، ادامه داد: امروز فریاد مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم، در سراسر جهان طنین انداز شده که این امر نشانه بیداری ملت‌ها است.

اسرائیل نابودشدنی است

یک آقای میانسال گرگانی هم که علیرغم گرمای هوا در این مراسم حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: در همه مراسمی که مطابق آرمان‌های انقلاب است حضور یافته و هم اکنون هم آمده‌ایم اعلام کنیم اسرائیل نابودشدنی است.

رحمان میرفندرسکی که پلاکارد «مرگ بر اسرائیل» در دست داشت، افزود: در دو سال گذشته با وجود شرایط کرونا، این حضور با رژه خودرویی انجام شد اما امروز شاهد حضور همه مردم هستیم که این امر جلوه بیشتری دارد.

وی ادامه داد: امام راحل از اسرائیل به عنوان غده سرطانی یاد کرده و از بین بردن این غده سرطانی با دادخواهی و اتحاد دولت‌های قابل تحقق است.

میرفندرسکی گفت: متاسفانه بسیاری از سران کشورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی پیمان صلح و سازش می‌بندند و یا در برابر اسرائیل عادی انگاری می‌کنند که این امر خیانت به آرمان‌های ملت فلسطین است.

یک شهروند گرگانی هم به خبرنگار مهر گفت: حضور در راهپیمایی قدس یک تکلیف بوده و این حضور برای آزادسازی قدس به عنوان قبله اول مسلمانان حائز اهمیت است.

علی بهنژاد با بیان اینکه مسلمانان نباید نسبت به اتفاقات جهان اسلام بی تفاوت باشد، افزود: حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس موجب دلگرمی و قوت قلب مبارزان فلسطینی است.

رژیم باطل همچون کف روی آب است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم غاصب همیشه در منطقه نگرانی، تشویش و ناامنی ایجاد کرده است.

غلامرضا منتظری افزود: بین حق و باطل همیشه درگیری وجود داشته و باطل مانند کفِ روی آب است که خودنمایی کرده ولی عمر طولانی ندارد و همواره پیروزی با جبهه حق است.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین در آرمان‌های خود ثابت قدم و استوار هستند، ادامه داد: هم اکنون فلسطین وارد مرحله جدیدی از مبارزه با این رژیم پلید شده و نیازمند حمایت معنوی است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل خودکفایی، توانمندی و خودباوری به وجود آمده در نیروهای جبهه مقاومت، رژیم صهیونیستی دچار وحشت شده و آرامش و آسایش ندارد.

منتظری با بیان اینکه این رژیم امروز برای حفظ امنیت خود درمانده شده و نگران است، عنوان کرد: جهان اسلام باید حامی ملت مظلوم فلسطین باشد و لازمه آن این است که جهان اسلام وحدت و انسجام و یکدلی را افزایش داده و اگر به تعبیر امام جهان اسلام هر کس یک سطل آب به سمت اسرائیل بریزد چیزی از آن باقی نمی‌ماند.