توقیف وانت نیسان با رانندگی دختر ۱۱ ساله در اصفهان

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه جرقویه ـ ابرکوه در راستای اجرای طرح‌های کنترل و نظارت بر تردد خودروها در محورهای مواصلاتی، هنگام گشت‌زنی و بررسی خودروهای عبوری، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و انجام بررسی‌های لازم مشخص شد راننده وانت نیسان دختری ۱۱ ساله است که طبیعتاً فاقد شرایط قانونی لازم برای دریافت گواهینامه و رانندگی با خودرو بوده است.

رئیس پلیس راه با اشاره به اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رانندگی با خودرو نیازمند برخورداری از شرایط قانونی، آموزش، مهارت و تجربه کافی است و قرار دادن وسیله نقلیه در اختیار افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، می‌تواند خطرات جدی برای آنان، سرنشینان خودرو و سایر کاربران جاده به همراه داشته باشد.

میرزایی ادامه داد: کنترل و نظارت پلیس در محورهای مواصلاتی با هدف پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی تردد انجام می‌شود و مأموران پلیس راه در صورت مشاهده تخلفات، برابر مقررات با موارد تخلف برخورد خواهند کرد.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: والدین و مالکان خودرو باید نسبت به مسئولیتی که در قبال وسیله نقلیه خود دارند توجه جدی داشته باشند و از سپردن خودرو به افراد فاقد گواهینامه و صلاحیت قانونی برای رانندگی خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان به دلیل نداشتن آموزش و تجربه لازم برای مواجهه با شرایط مختلف رانندگی، نباید پشت فرمان خودرو قرار گیرند و خانواده‌ها نباید اجازه دهند استفاده از خودرو به یک رفتار عادی یا تفریحی برای افراد فاقد شرایط قانونی تبدیل شود.

میرزایی با بیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یک مسئولیت فردی و اجتماعی است، افزود: کوچک‌ترین سهل‌انگاری در زمینه رانندگی افراد فاقد صلاحیت می‌تواند سلامت راننده، سرنشینان و دیگر شهروندان را در معرض خطر قرار دهد و پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست ضمن توجه جدی به آموزش و فرهنگ ترافیکی فرزندان خود، از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند و اجازه دهند رانندگی تنها پس از طی مراحل قانونی، آموزش‌های لازم و کسب مهارت و صلاحیت مورد نیاز انجام شود.