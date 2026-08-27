به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی فردا برای من یک بازی ویژه است. من سالها برای فولاد بازی کردهام و احترام خاصی برای این تیم قائلم.
وی ادامه داد: هر دو تیم در شرایط خوبی قرار دارند و امیدوارم یک بازی خوب را شاهد باشیم و تیمی که لیاقت برد را داشته باشد، سه امتیاز را کسب کند.
سرمربی استقلال درباره وضعیت آشورماتوف برای این مسابقه گفت: هنوز بازی کردن آشورماتوف قطعی نیست.
بختیاریزاده با اشاره به انگیزه بازیکنان استقلال برای حضور در ترکیب تیم افزود: همه بازیکنان استقلال انگیزه رقابت را دارند.
وی درباره هدف استقلال در فصل جاری تصریح کرد: استقلال در هر شرایطی با هر توانی برای قهرمانی میجنگد.
سرمربی استقلال همچنین با تمجید از انگیزه بازیکنان این تیم گفت: بازیکنان استقلال میخواهند هر هفته عالی باشند و به این گروه افتخار میکنم.
بختیاریزاده در واکنش به کمبودهای موجود در تیم استقلال خاطرنشان کرد: کمبود همیشه هست، ولی ما هرگز دنبال بهانه نیستیم و برای سربلندی استقلال در هر شرایطی میجنگیم.
وی در پایان درباره برگزاری دیدارهای آسیایی استقلال در بصره عراق نیز گفت: برگزاری بازی در بصره ایده خود من بود.
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