به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی فردا برای من یک بازی ویژه است. من سال‌ها برای فولاد بازی کرده‌ام و احترام خاصی برای این تیم قائلم.

وی ادامه داد: هر دو تیم در شرایط خوبی قرار دارند و امیدوارم یک بازی خوب را شاهد باشیم و تیمی که لیاقت برد را داشته باشد، سه امتیاز را کسب کند.

سرمربی استقلال درباره وضعیت آشورماتوف برای این مسابقه گفت: هنوز بازی کردن آشورماتوف قطعی نیست.

بختیاری‌زاده با اشاره به انگیزه بازیکنان استقلال برای حضور در ترکیب تیم افزود: همه بازیکنان استقلال انگیزه رقابت را دارند.

وی درباره هدف استقلال در فصل جاری تصریح کرد: استقلال در هر شرایطی با هر توانی برای قهرمانی می‌جنگد.

سرمربی استقلال همچنین با تمجید از انگیزه بازیکنان این تیم گفت: بازیکنان استقلال می‌خواهند هر هفته عالی باشند و به این گروه افتخار می‌کنم.

بختیاری‌زاده در واکنش به کمبودهای موجود در تیم استقلال خاطرنشان کرد: کمبود همیشه هست، ولی ما هرگز دنبال بهانه نیستیم و برای سربلندی استقلال در هر شرایطی می‌جنگیم.

وی در پایان درباره برگزاری دیدارهای آسیایی استقلال در بصره عراق نیز گفت: برگزاری بازی در بصره ایده خود من بود.