شهادت یک مرزبان در حمله تروریستی به خودروی مرزبانی در محور میرجاوه

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شامگاه پنجشنبه در پی اقدام بزدلانه و تروریستی اشرار مسلح به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه به زاهدان، یکی از مرزبانان جان‌برکف به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این حمله تروریستی کور، استواردوم «علی حیدری» از مرزبانان استان سیستان و بلوچستان بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید و همچنین یکی دیگر از همرزمان وی مجروح شد که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت.

در پی این حادثه، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مرزبانی و انتظامی جهت شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه آغاز شده است.

جزئیات و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.