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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

شکارچی غیرمجاز کل وحشی در هرمزگان دستگیر شد

شکارچی غیرمجاز کل وحشی در هرمزگان دستگیر شد

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از دستگیری یک متخلف شکار و صید و کشف لاشه یک رأس کل وحشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی از دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در این استان خبر داد.

وی افزود: این مأموریت توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با موفقیت انجام شد و لاشه یک رأس کل وحشی از متخلف کشف و ضبط شد.

شریفی، تصریح کرد: بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر رأس کل وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اداره کل نزدیک‌ترین اداره محیط زیست یا پاسگاه محیط‌بانی اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6929601

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