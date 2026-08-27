به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غلامحسین محمدی در مراسم روز داروسازی که با حضور تعدادی از اعضای هیأت‌ مدیره، جمعی از معاونان و مدیران سازمان و جمعی از پزشکان و داروسازان شاغل در سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: جامعه پزشکی همواره تلاش و تعهد خود را در قبال مردم نشان داده است. ماندگاری خدمات پزشکان و آثار آن موجب شده که جامعه، این قشر را در صدر گروه‌های مورد اعتماد عمومی قرار دهد. پزشکان، سرمایه نمایان خود را در قالب دانش پزشکی و سرمایه اجتماعی خود را در چارچوب اعتماد مردم به ثبت رسانده‌اند و این موضوع را باید یکی از نقاط قوت و عوامل مؤثر در ارتقای حکمرانی دانست.

نقش پزشکان در حمایت از ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه این مراسم با اشاره به اهمیت حمایت‌های اجتماعی از اقشار مختلف جامعه، گفت: حمایت‌های اجتماعی برای بخش‌هایی از جامعه، به‌ ویژه بیمه‌ شدگان و بازنشستگان، ضرورتی اساسی است و جامعه پزشکی در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: پزشکان در شرایط کنونی می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند و در حوزه سلامت، امانت‌داری و مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین شکل ایفا کنند.

محمدی همچنین تصریح کرد: جامعه پزشکی از خصایص ارزشمند و پربرکتی برخوردار است و امیدواریم در شرایط خاص کشور، همواره از ظرفیت‌های این قشر بهره‌مند شویم.

وی گفت: اگر بتوانیم در حوزه‌های مختلف، از جمله درمان و پزشکی، سیستم‌های پیشرفته و کارآمدی داشته باشیم، بخش عمده‌ای از ایران قوی مورد نظر رهبر شهید انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: می‌توانیم با استفاده از سرمایه‌های علمی و دانشی و همچنین سرمایه اجتماعی پزشکان، زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و مؤثری در کشور باشیم.

فرصت تأمین‌اجتماعی برای خدمت به مردم

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه درمان، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی با برخورداری از امکانات گسترده و مناسب درمانی و حضور پربار کادر درمان و پزشکان، فرصت مناسبی برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دارد؛ البته در این حوزه با چالش‌هایی نیز مواجه هستیم که بخش عمده‌ای از آنها به نحوه تنظیم‌گری در ارائه خدمات بازمی‌گردد.

وی افزود: به نظر می‌رسد تنظیم‌گری لازم برای تداوم ارائه خدمات از سوی نهاد بیمه و درمان با برخورداری از یک سیستم پایدار مالی، به‌طور کامل انجام نشده است.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری غیرمتمرکز را از جمله مسائل مهم و مؤثر در شکل‌گیری مشکلات حوزه درمان برشمرد.

برنامه‌های حوزه درمان

محمدی ادامه داد: بیش از ۳۰ درصد رشد در میزان مراجعه به مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی برای جامعه است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با اجرای چند برنامه و پروژه مشخص و زودبازده، از مسائل و چالش‌های موجود عبور کنیم.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم با مولدسازی جریان نقد منابع سازمان، مدیریت بدهی‌ها و مطالبات تأمین‌اجتماعی را اجرایی کنیم. در این زمینه، استفاده از ابزارهای مالی از جمله اوراق گام و برات الکترونیک و سایر ابزارهای مالی را دنبال می‌کنیم.

وی همچنین گفت: در حوزه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های درمانی نیز برنامه‌هایی تدوین شده است که این موضوع را از طریق مولدسازی دنبال خواهیم کرد. در همین راستا، مولدسازی دارایی‌ها با هدف توسعه و ارتقای ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش سازمان مورد توجه قرار دارد.

محمدی، تکمیل پروژه بیمارستان شیراز را از جمله پروژه‌هایی دانست که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

تعهد حوزه درمان تأمین‌اجتماعی تضمینی است

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه تأکید کرد: تعهد ما در حوزه درمان، تعهدی تضمینی است و باید به میزان لازم، خدمات درمانی مورد نیاز جامعه تحت پوشش را ارائه دهیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از روش‌های جدید، کنترل هزینه‌ها را در حوزه درمان نیز دنبال کنیم.

خدمت خالصانه به مردم با رویکرد تواضع و تعامل

محمدی با اشاره به رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در شرایط کنونی کشور گفت: در این شرایط خاص، مدل تواضع و تعامل را در اداره سازمان تأمین‌اجتماعی در پیش گرفته‌ایم.

وی افزود: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی موظف هستیم در برابر مردم، مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان، تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات به کار بگیریم و امیدواریم بتوانیم با خدمت خالصانه، پاسخگوی اعتماد مردم باشیم.