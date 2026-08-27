به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستاننویسی ترکی رضوی «قیزیل ایوان» استان زنجان، با اشاره به ظرفیت داستان در انتقال مفاهیم دینی اظهار کرد: وقتی حوزه معرفتی در قالب داستان روایت شود، سبک زندگی جامعه به سمت یک زندگی متعالی حرکت میکند؛ بهگونهای که افراد در کنار یکدیگر آرامش داشته باشند و حرمت و کرامت یکدیگر را حفظ کنند.
وی افزود: اگر دین بهخوبی و بر اساس معرفت تبیین شود، بعید است انسانی که ندای فطرت خود را بشنود و حقیقت را درک کند، آن را نپذیرد؛ بنابراین باید حوزه معرفتی را وارد داستانها کنیم، بهویژه برای نسل فعلی که در معرض آسیبها و چالشهای مختلف قرار دارد.
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وظیفه حوزه فرهنگ، کمک به آگاهیبخشی و رشد فکری جامعه است و حوزه داستاننویسی نیز میتواند در این مسیر نقش بسیار مؤثری ایفا کند.
داستان، مفاهیم انتزاعی را به عینیت اجتماعی تبدیل میکند
احمدی نخستین تأثیر داستان، بهویژه داستانهای دینی، را اصلاح فرهنگ عمومی و انتقال مفاهیم انتزاعی به زبان عینی دانست و گفت: در داستان میتوان مفاهیمی مانند عدالت، آزادی، مردمداری و خدمت را در قالب شخصیت و روایت بیان کرد و این مفاهیم را از حالت انتزاعی خارج و به عینیت اجتماعی تبدیل کرد.
وی افزود: وقتی مفهوم عدالتمحوری در قالب یک شخصیت یا روایت داستانی ارائه میشود، این مفهوم عینیت پیدا میکند و متن خشک و مفاهیم انتزاعی وارد سبک زندگی انسانها میشود؛ از این رو داستان میتواند در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تأثیرگذار باشد.
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین اثر داستانهای ملی و دینی را تقویت تابآوری جامعه عنوان کرد و گفت: ایران در طول تاریخ با بحرانهای اجتماعی، حملات و حوادث مختلفی مواجه بوده است و در چنین شرایطی، معرفی قهرمانان و شخصیتهای تاریخی در قالب داستان میتواند به جامعه برای عبور از بحرانها کمک کند.
وی با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) اظهار کرد: حضرت موسی(ع) در شرایطی به دنیا آمد که فرعون حاکم بود و جالب اینکه در محیط حکومت فرعون پرورش یافت، اما در نهایت در برابر فرعون ایستاد و قیام کرد.
احمدی ادامه داد: این داستانها نشان میدهند انسان میتواند در برابر بحرانها تابآوری داشته باشد و در شرایط دشوار تسلیم نشود.
وی افزود: وقتی قهرمانان تاریخ و ویژگیهای آنها را برای نسل جدید در قالب داستان بیان میکنیم، این مفاهیم به عینیت میرسد و جامعه از این قهرمانان الگو میگیرد و میتواند در مقابل بحرانها کم نیاورد و آنها را پشت سر بگذارد.
ضرورت روایت سبک زندگی امام رضا(ع) در داستانهای رضوی
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه داستانهای رضوی گفت: داستانهای رضوی شاخهای از داستانهای دینی هستند و سبک زندگی امام رضا(ع)، چگونگی ارتباط ایشان با مردم و شیوه تعامل اجتماعی آن حضرت، ظرفیت بالایی برای روایت در قالب داستان دارد.
وی خطاب به نویسندگان تأکید کرد: باید سبک زندگی امام رضا(ع) در ارتباط با دشمن، دوست، خانواده و جامعه روایت شود تا مخاطب با ابعاد معرفتی و رفتاری آن حضرت آشنا شود.
احمدی با اشاره به ضرورت عبور از نگاه صرفاً مناسکی افزود: یکی از ضعفهای ما این است که در مناسک بسیار متوقف شدهایم و در حوزه معرفتی کمتر کار کردهایم. عزاداری و اظهار علاقه به اهل بیت(ع) خوب و ارزشمند است، اما باید از مناسک عبور کنیم و وارد حوزه معرفتی شویم.
وی ادامه داد: اگر نسبت به امام رضا(ع) و امام حسین(ع) معرفت پیدا کنیم، رفتار و سبک زندگی ما نیز باید متأثر از این معرفت باشد. نمیتوان ساعتها به عزاداری پرداخت، اما در همان حال نماز صبح قضا شود؛ علت این مسئله آن است که در مناسک متوقف شدهایم و از آن عبور نکردهایم.
قصههای دینی ظرفیت بالایی برای اصلاح فرهنگ عمومی دارند
احمدی با تأکید بر نقش داستان در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه گفت: داستانها و قصههایی که ماهیت دینی دارند، به دلیل تناسب با فطرت بشری، تأثیر بسیاری در فرهنگ عمومی دارند.
وی افزود: قصههای قرآن عمدتاً از جوهره دراماتیک و نمایشی برخوردارند و همین ویژگی موجب جذابیت آنها شده است.
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) ادامه داد: زمانی که داستان «یوسف و زلیخا» در قالب مجموعه تلویزیونی پخش شد، خیابانها خالی شد و این موضوع نشان میدهد قصههایی که ماهیت دینی دارند، از جذابیت خاصی برخوردارند؛ زیرا با فطرت جامعه ارتباط برقرار میکنند.
وی تأکید کرد: داستان دینی زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که از بیان مستقیم و شعاری فاصله بگیرد و مفاهیم معرفتی، اخلاقی و اجتماعی را در قالب شخصیت، رفتار و موقعیتهای داستانی به مخاطب منتقل کند.
احمدی خاطرنشان کرد: اگر مفاهیم دینی بهدرستی در قالب داستان روایت شوند، میتوانند علاوه بر افزایش شناخت مخاطب، در شکلگیری رفتار اجتماعی، تقویت تابآوری و حرکت جامعه به سمت سبک زندگی متعالی نقشآفرین باشند.
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