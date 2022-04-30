به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن شجاعی در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، گفت: یکی از نمایندگان در جلسه گذشته مجلس از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوعات تخصصی گلایه کرد. کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت عام و گسترده قانونی در ورود به موضوعات مختلف دارد و این صلاحیت عام را از قانون اساسی دریافت کرده است که می‌تواند در قوای سه‌گانه نظام نظارت داشته باشد به همین دلیل هرچند کمیسیون اصل ۹۰ ذیل قوه مقننه قرار دارد، اما نهاد فراقوه‌ای است.

وی بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ شکایت محور عمل می‌کند و معنای شکایت محور بودن این است که تا گره‌ای در کار نیفتاده باشد، تبدیل به شکایت نمی‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ هم ورود نمی‌کند. بنابراین کار این کمیسیون رسیدگی به شکایت است و به همین دلیل ابزارهای قدرتمندی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته است.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابزارهایی مثل عدم پاسخ به مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ در هر سطحی جرم‌انگاری شده است و عدم اجابت دعوت کمیسیون اصل ۹۰ تخلف قانونی است. کمیسیون اصل ۹۰ امکان ارسال هیئت‌های بازرسی را دارد و قرائت بدون نوبت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس و معرفی متخلفان به قوه قضائیه را در اختیار دارد.

شجاعی اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ کمیته‌های تخصصی ۵ گانه دارد و از نظرات دستگاه‌های اجرایی تخصصی و دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان درجه یک کشور استفاده می‌کند. از هر کمیسیون تخصصی مجلس یک نفر عضو کمیسیون اصل ۹۰ است که ظرفیت تخصصی دیگری است.

وی افزود: شکایت‌هایی از کمبود و گرانی دارو به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد و بعد از بررسی مشخص شد تدابیر و اقدامات دستگاه‌های مختلف در دولت و سایر نهادها کافی نبوده است. اقدامات به شهادت دستگاه‌های متولی ناکافی تشخیص داده شد و برای گشودن گره جلسه، رسیدگی به این شکایت با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط برگزار شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ ظرفیت بزرگ نظارتی در اختیار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. این کمیسیون در برابر کمیسیون‌های دیگر قرار ندارد، این کمیسیون یار و یاور کمیسیون های دیگر مجلس است، هر جا گره ای بیفتد و تبدیل به شکایت شود، کمیسیون بر اساس قانون اساسی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صلاحیت گسترده و ابزارهای قدرتمند کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یک نهاد نظارتی که ذیل مجلس قرار دارد امکان ورود موثر و به سرانجام رساندن اصلاح مورد نظر را به وجود آورده است.

شجاعی اظهار داشت: در رویکرد جدید کمیسیون اصل ۹۰ به سمت شناسایی گلوگاه‌ها و گره‌های حکمرانی کشور حرکت کردیم و شاهد بوده‌ایم در این دوره و در یک سال اخیر حضور موثر کمیسیون اصل ۹۰، باعث گره گشایی‌های بزرگ در گلوگاه های حکمرانی کشور شده است. ما آمادگی همکاری صمیمانه با همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس را داریم.