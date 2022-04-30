پروژه آبرسانی به روستای رضوان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر شنبه طرح تامین آب روستای رضوان از توابع بخش فین از خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

طرح آبرسانی به روستای رضوان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به سرانجام رسید و جمعیت ۷ هزار نفری این منطقه از این به بعد به آب آشامیدنی سالم دسترسی خواهند داشت.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حاشیه افتتاح این طرح گفت: معضلات و قطعی مداوم و نبود آب در روستای رضوان با جمعیت ۷ هزار نفری که ساکن این منطقه هستند موجب بروز مشکلاتی شده بود.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور و اعتبارات ویژه‌ای که در سفر آیت الله رئیسی به هرمزگان تخصیص داده شد و با پیگیری‌هایی که انجام شد خوشبختانه امروز توانستیم این خواسته به حق و عمومی منطقه را تامین کنیم تا مردم بتوانند از این آب با کیفیت و مناسب بهرمند شوند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: از همه مدیران و پیمانکاران عزیز که ما را همراهی کردند بخصوص شورای منطقه که مطالبه گری کردند و وقت گذاشتند تا بتوانیم هرچه زودتر این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم تشکر و قدرانی ویژه می‌کنم.

وی ادامه داد: تامین آب و آبرسانی به مناطق سرزه و فین در اولویت‌های بعدی ما هستند و باید هرچه زودتر مخزن ساخته شود تا بتوانیم آبرسانی به این دو منطقه را نیز به بهره‌برداری رسانده و مشکل فین نیز برطرف شود.

دوستی گفت: در همین هفته پروژه‌هایی هم در خصوص آب و حل مشکلات آبی در دست بهره‌برداری داریم یکی از طرح‌ها مسئله آبرسانی به جزیره هرمز است که ان شاء الله مشکل این جزیره حل خواهد شد.

وی در پایان گفت: آب و آموزش در اولویت من بوده در همان ابتدا نیز گفته‌ام و تاکید من بر این دو موضوع مهم است و تمام توانم را برای این دو موضوع مهم خواهم گذاشت تا هر چه زودتر بتوانیم مشکل آبی استان بر طرف کنم.

گفتنی است مهندس دوستی پس از افتتاح پروژه آبرسانی به رضوان، با حضور میدانی در این روستا از نزدیک مسائل و مشکلات مردمی را احصا و بر حل مشکلات تاکید کرد.