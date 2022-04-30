  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۰۴

امام جمعه ایلام:

دیدار با خانواده های شهدا را برای خود تکلیف می دانیم

دیدار با خانواده های شهدا را برای خود تکلیف می دانیم

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: دیدار با خانواده های شهدا را برای خود تکلیف می دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر شنبه در سلسه دیدارهای خود با خانواده شهدا امروز به همراه سردار شاکرمی فرمانده سپاه استان و جمعی از مسئولان و در آستانه عید فطر با حضور در منزل خانواده‌های طلاب شهید "نورالدین خدامرادی، شهید علی اشرف نعمتی و شهید محمدعلی شمسی" با آنها دیدار کرد.

امام جمعه ایلام گفت: مدیون شهدا و خانواده شهدا هستیم و دیدار با خانواده‌های شهدا را برای خود یک تکلیف می‌دانیم.

حجت الاسلام کریمی تبار با اشاره به نقش شهدای روحانی در دفاع مقدس عنوان داشت: بسیاری از طلبه‌ها در سال‌های دفاع مقدس بدون عنوان طلبه بودن و به عنوان بسیجی گمنام در جبهه حضور داشتند و به شهادت رسیدند و همین موضوع شناسایی شهدای طلبه را سخت کرد.

وی با بیان اینکه کار شهدا با عظمت و ماندگار است عنوان داشت: شهیدان با رشادت و حماسه سازی بی نظیر در تاریخ کشورمان ماندگار شدند و خانواده‌های آنها نیز در این کار با عظمت آنها شریک هستند.

کد مطلب 5479712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها