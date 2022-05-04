اپل به رفتار ضد رقابتی در اتحادیه اروپا متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سال گذشته پس از شکایت شرکت اسپاتیفای، رگولاتورهای اتحادیه اروپا اپل را به اختلال در رقابت بازار پخش موسیقی متهم کردند. بنابراین این دومین باری است که اتحادیه اروپا اتهاماتی علیه اپل مطرح می کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا روز گذشته برگه بیانیه اعتراض به اپل ارسال کرده که در آن توضیح داده شده چگونه این شرکت از موقعیت برتر خود در بازارهای کیف پول های تلفن همراه در دستگاه های iOS سوء استفاده کرده است.

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا رفتارهای غیررقابتی اپل مربوط به ۲۰۱۵ میلادی و زمانی عرضه سرویس «اپل پی» است.

مارگارت وستاگر کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا در بیانیه ای در این باره نوشت: ما نشانه هایی در دست داریم که نشان می دهد اپل دسترسی شرکت های طرف ثالث به فناوری های ملزوم برای توسعه کیف پول موبایل در دستگاه های اپل را محدود کرده است. در بیانیه اعتراض خود در درجه اول متوجه شدیم اپل رقابت را به نفع سیستم پرداخت «اپل پی» خود محدود کرده است.

اپل ممکن است با جریمه ای تا ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۳۶.۶ میلیارد دلار (براساس درآمد سال گذشته شرکت) روبرو شود. هرچند اتحادیه اروپا به ندرت سقف جریمه را برای شرکتی تعیین می کند.

اپل پی در بیش از ۲۵۰۰ بانک در سراسر اروپا استفاده می شود. در این سیستم از یک تراشه NFC استفاده می شود که پرداخت های سریع در آیفون و آی پد را ممکن می کند.

این درحالی است که وستاگر بهانه های شرکت در خصوص حفظ امنیت را رد کرده است. او در کنفرانس خبری گفت: تحقیقات ما تا به امروز هیچ نشانی از خطر امنیت درجه بالا را مشخص نکرده است. برعکس شواهد حاکی از آن است که عمکلرد اپل را نمی توان با نگرانی های امنیتی توجیه کرد.