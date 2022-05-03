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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲:۰۷

جو بایدن:

توانمندیهای نظامی خود را برای مقابله با تهدیدات چین توسعه می دهیم

توانمندیهای نظامی خود را برای مقابله با تهدیدات چین توسعه می دهیم

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفت که این کشور توانمندی های نظامی خود را برای مقابله با تهدیدات چین توسعه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفت که این کشور به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، «جو بایدن» گفت: ما شاهد شجاعتی غیرقابل باور از سوی جنگجویان اوکراین در دفاع از کشور خود هستیم.

رئیس جمهور آمریکا افزود: موشک‌های جاولین که می‌سازیم و به اوکراین ارائه می‌کنیم، بهترین هستند. اوکراینی‌ها مستحق بهترین‌ها برای مقابله با حمله روسیه هستند.

بایدن گفت: ما بدون نگرانی درباره وارد شدن به جنگ جهانی سوم، از اوکراین برای بیرون راندن نیروهای روسیه حمایت می‌کنیم. ما اوکراین را به موشک‌های جاولین تجهیز کردیم و منابع فراوانی را تأمین نمودیم تا تدارکات رسانی ما به اوکراین بدون وقفه انجام گیرد.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: من از کنگره درخواست اعطای مبالغ بیشتر به منظور کمک رسانی بیشتر به اوکراین را درخواست کردم. این جنگ بدون هزینه نخواهد بود و در مقابل جنایاتی که روسیه مرتکب می‌شود خواهیم ایستاد.

بایدن در بخشی دیگر از سخنانش گفت که آمریکا توانمندی‌های نظامی را برای مقابله با تهدیدات چین توسعه خواهد داد.

کد مطلب 5481879

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