رفع تصرف افزون بر ۵ هزار متر مربع از اراضی شهرستان سراوان

منصور باران زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: به طور حتم و با قاطعیت با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی دولتی و بیت المال را دارند، برخورد قانونی خواهیم کرد و برای تحقق این امر مهم از کلیه توان اجرایی و قانونی خود استفاده می‌کنیم.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان سراوان تصریح کرد: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود به منظور صیانت از حقوق بیت المال در صورت مشاهده هرگونه اقدامی مبنی بر تصرف اراضی دولتی سریعاً مراتب از طریق سامانه ۱۶۵۶ اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن با سودجویان برخورد قانونی شود.