به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سپاه استان سمنان با بیان اینکه رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در استان سمنان برگزار میشود، تاکید کرد: به پاسداشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی، همزمان با سراسر کشور رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به مدت ده روز در استان سمنان برگزار میشود.
با اشاره به عرصههای مختلف خدمت رسانی در این رزمایش افزود: جهادگران بسیجی در عرصههای محرومیت زدایی، عمرانی، اقتصاد مقاومتی، علمی و پژوهشی، دانش بنیان و بهداشت و درمان و به تعداد بیش از یک هزار و ۲۰۰ گروه جهادی و بالغ بر پنج هزار نفر جهادگر نقش آفرینی میکنند.
جانشین سپاه استان سمنان خاطر نشان کرد: برنامه صبحگاه مشترک رزمایش جهادگران فاطمی با نگاه استانی و مرکزیت شهرستان شاهرود در صبح روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد.
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