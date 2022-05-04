  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

جانشین سپاه قائم آل محمّد(عج) استان سمنان:

رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در استان سمنان برگزار می‌شود

رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در استان سمنان برگزار می‌شود

سمنان- جانشین سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: در راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم از سوی سپاه رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سپاه استان سمنان با بیان اینکه رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در استان سمنان برگزار می‌شود، تاکید کرد: به پاسداشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی، همزمان با سراسر کشور رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به مدت ده روز در استان سمنان برگزار می‌شود.

با اشاره به عرصه‌های مختلف خدمت رسانی در این رزمایش افزود: جهادگران بسیجی در عرصه‌های محرومیت زدایی، عمرانی، اقتصاد مقاومتی، علمی و پژوهشی، دانش بنیان و بهداشت و درمان و به تعداد بیش از یک هزار و ۲۰۰ گروه جهادی و بالغ بر پنج هزار نفر جهادگر نقش آفرینی می‌کنند.

جانشین سپاه استان سمنان خاطر نشان کرد: برنامه صبحگاه مشترک رزمایش جهادگران فاطمی با نگاه استانی و مرکزیت شهرستان شاهرود در صبح روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5482010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها