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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۱۸

به صورت آنلاین؛

حضور ۹ کشور خارجی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

حضور ۹ کشور خارجی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

۹ کشور خارجی در لیگ‌های مختلف شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران از راه دور به صورت ریموت و آنلاین شرکت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی مسئول لیگ ربات‌های پرنده شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران در حاشیه افتتاحیه این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: ۹ کشور خارجی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران حضور دارند.

وی گفت: تیم‌های خارجی حاضر در شانزدهمین دوره مسابقات ملی ربوکاپ از کشورهای ترکیه، برزیل، مالزی، چین، فرانسه، آلمان، افغانستان، کانادا و آمریکای شمالی هستند.

نوروزی خاطر نشان کرد: این تیم‌ها به صورت ریموت در مسابقات شرکت کرده‌اند و حضور فیزیکی ندارند.

وی عنوان کرد: تیم‌های خارجی در سه مورد از لیگ‌های شبیه‌سازی حضور دارند.

نوروزی اضافه کرد: تیم‌های خارجی در این رقابت حضور ندارند و با وارد کردن یک کد وارد فضای مجازی مسابقات شبیه سازی می‌شوند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 5482123

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خجالت اوره فقط نه کشور اگه افغانستان جای ایران بود مطمن هستم خیلی بیشتر از اینها شرکت کننده داشت مسخره هست

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