حضور ۹ کشور خارجی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی مسئول لیگ رباتهای پرنده شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران در حاشیه افتتاحیه این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: ۹ کشور خارجی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران حضور دارند.
وی گفت: تیمهای خارجی حاضر در شانزدهمین دوره مسابقات ملی ربوکاپ از کشورهای ترکیه، برزیل، مالزی، چین، فرانسه، آلمان، افغانستان، کانادا و آمریکای شمالی هستند.
نوروزی خاطر نشان کرد: این تیمها به صورت ریموت در مسابقات شرکت کردهاند و حضور فیزیکی ندارند.
وی عنوان کرد: تیمهای خارجی در سه مورد از لیگهای شبیهسازی حضور دارند.
نوروزی اضافه کرد: تیمهای خارجی در این رقابت حضور ندارند و با وارد کردن یک کد وارد فضای مجازی مسابقات شبیه سازی میشوند و با یکدیگر به رقابت میپردازند.
۹ کشور خارجی در لیگهای مختلف شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران از راه دور به صورت ریموت و آنلاین شرکت کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی مسئول لیگ رباتهای پرنده شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران در حاشیه افتتاحیه این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: ۹ کشور خارجی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران حضور دارند.
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