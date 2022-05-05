به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سمفونی کوههای آرام» به کارگردانی محسن طلایی محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق سیما روی آنتن میرود. این مستند روایتی متفاوت از تلاشهای گروههای جهادی در زلزله منطقه اندیکاه در سال ۱۴۰۰ است.
محسن طلایی کارگردان این مستند در خصوص نحوه تولید و ساخت این مستند گفت: پس از زلزله اندیکاه و خدمترسانی از سوی کلیه دستگاههای ذیربط ازجمله گروههای جهادی، گروه مستند روایت فتح مأمور گردید که نسبت به مستندسازی از این واقعه و خدمترسانی به مردم این منطقه اقدام نماید، لذا تیمی مستندساز با عوامل حرفهای در ۲ نوبت ۵ روزه در پاییز سال ۱۴۰۰ به منطقه اعزام شد که ماحصل آن ۳ برنامه مستند بود که یکی از آنها «سمفونی کوههای آرام» به مدت ۳۰ دقیقه تدوین گردید.
وی همچنین در خصوص ویژگیهای این مستند و بخشهای بعدی آن نیز گفت: هر بخش از این مستند دارای یک ویژگی خاصی در نحوه روایت گری است. ما سعی کردیم در بخشهای نخست به وضع زندگی عشایر منطقه کوههای آرام اندیکا بپردازیم، بهعنوان نمونه در قسمت بعدی که انشاءالله در هفته آینده روی آنتن شبکه افق خواهد رفت به فعالیتهای یکی از جهادگران هنرمند نقاش پرداختیم که در مناطق محروم با گروههای جهادی همراه میشود و با خلق آثار و نقاشیهای روی دیوار فضای زیبایی را در آن مناطق به وجود میآورد.
این مستندساز همچنین ضمن تقدیر و تشکر از همراهی مسئولین برای تولید این اثر گفت: جا دارد تشکر ویژه داشته باشم از سید محمد نادری ریاست محترم بنیاد فرهنگی روایت فتح که اهتمام ویژهی به تولید آثار جهادی دارند همچنین قدردان زحمات برادران عزیزم در مدیریت گروه مستند روایت فتح آقای داوود مرادیان و مدیریت گروه جهادی روایت فتح آقای علیرضا استرابی و سردار قاسمی و کلیه جهادگران قرارگاه جهادی شهید متوسلیان که بنده را در تولید این اثر بدون چشمداشتی یاری کردند.
بازپخش مستند «سمفونی کوههای آرام» روز جمعه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه افق سیما روی آنتن میرود.
سایر عوامل مستند «سمفونی کوههای آرام» عبارتاند از نویسندگان: مهدی متولیان، وسعت الله کاظمیان دهکردی، سجادسلیمانخانی، تصویربرداران: علی کاظمی، سعید محمدی، گوینده متن: عبدالله حاجی محمدی، تدوین: سجاد سلیمانخانی، صدابردار: سید محمد طباطبایی و مدیر تولید: محمد هاشم زاده محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح.
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