حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت آرد صنعتی که موجب افزایش قیمت انواع محصولات به دست آمده از این نوع آرد شده است، اظهار کرد: معتقدم قبل از هرگونه تصمیمگیری در این زمینه، ابتدا باید موضوع برای مردم تبیین میشد و اقناعسازی صورت میگرفت و افکار عمومی را آماده میکرد که متأسفانه این کار صورت نگرفت.
وی تصریح کرد: اگر بنده وزیر جهاد کشاورزی و یا اقتصاد بودم، ابتدا نرخ آزادسازی قیمت آرد صنعتی که یک ضرورت است را محاسبه میکردم و سپس عدد به دست آمده را به حساب سرپرستان خانوار واریز و حسابها را مسدود میکردم و بعد از آن به مردم توضیح داده میشد که این رقم قبل از این به دستشان نمیرسیده و یارانه پنهان بوده است، اما حالا مستقیم به حسابشان واریز شده است و به عنوان مثال از فلان تاریخ قیمت انواع محصولات تولید شده از بخش آرد صنعتی، گران میشود.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر پیش از تصمیمگیری نسبت به آزادسازی قیمت آرد صنعتی، اقناعسازی صورت میگرفت، مطمئناً مردم باور و همراهی میکردند، گفت: متأسفانه برخی از مسئولین کشور ما فکر میکنند که مردم همه چیز را میدانند و نیتخوانی میکنند، در حالیکه باید قبل از هرگونه تصمیمی، ابتدا موضوع برای مردم تبیین و سپس عملیاتی شود؛ رئیسجمهور باید درباره گرانیها با مردم صحبت کند.
حاجیدلیگانی همچنین به تجربه دولتهای یازدهم و دوازدهم در زمینه تصمیمات ناگهانی در حوزه قیمتگذاری و افزایش قیمتها اشاره و تأکید کرد: دولتمردان در دولت سیزدهم باید از تجربه دولت روحانی در زمینه تصمیمات یک شبه و بدون اقناعسازی افکار عمومی، عبرت بگیرند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که در ایران هر جا با مردم به هر میزان شفافتر، راستتر و صادقانه بودیم و مردم را صاحب کشور دانستیم، موفقیت بیشتری کسب شده است، اما در هر موضوعی که مردم را به حساب نیاوردیم و فکر کردیم خودمان عقل کل هستیم، طبیعتاً هم خسارتهای آن را نیز دیدهایم.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به ذکر مثالی از تصمیم اتخاد شده برای اصلاح قیمت بنزین در دولت نهم اشاره کرد و گفت: در زمانی که در دولت نهم بنده فرماندار بودم، وقتی قرار شد قیمت بنزین در یک مرحله اصلاح شود و افزایش قیمت صورت گیرد، قبل از اینکه قیمت را افزایش دهند، حدود ۲ ماه کار اطلاعرسانی و تبیین موضوع اتفاق افتاد.
حاجیدلیگانی اضافه کرد: علاوه بر آن، قدم دیگری که لازم بود، ایجاد اعتماد بین مردم نسبت به دولت بود و ایجاد اعتماد نیز با صحبت کردن نبود، بلکه با عمل کردن بود و به سرپرستان خانوار اعلام شد که یک حساب بانکی باز کنند و مقرر شد که این حسابها تا زمان اجرای اصلاح قیمت بنزین مسدود شود و مردم نیز به صداقت دولت ایمان پیدا کردند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آن مقطع، همزمان که بنزین گران شد، هزینه جبرانی آن در حساب سرپرستان خانوار موجود بود، بنابراین کار بزرگی در آن مقطع انجام شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و مردم هم همراهی کردند.
حاجیدلیگانی در پایان با تأکید بر اینکه پس اجرای قانون هدفمندی یارانهها، برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان اتفاق کامل و جامع دیگری نیفتاده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، امسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بابت هدفمندی یارانههای سوخت، برای درآمد کسب میشود، به جای اینکه دولت بذل و بخششی عمل کند، پیشنهاد میشود آن را هدفمند و در راستای اعتمادسازی بین مردم توزیع کند.
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