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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۰۲

حاجی‌دلیگانی در گفتگو با مهر:

رئیسی درباره گرانی‌ها بامردم صحبت کند/اشتباه تدبیری‌ها تکرار نشود

رئیسی درباره گرانی‌ها بامردم صحبت کند/اشتباه تدبیری‌ها تکرار نشود

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره آزادسازی قیمت آرد صنعتی، اقناع‌سازی و موضوع را برای مردم تبیین می‌کرد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت آرد صنعتی که موجب افزایش قیمت انواع محصولات به دست آمده از این نوع آرد شده است، اظهار کرد: معتقدم قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه، ابتدا باید موضوع برای مردم تبیین می‌شد و اقناع‌سازی صورت می‌گرفت و افکار عمومی را آماده می‌کرد که متأسفانه این کار صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: اگر بنده وزیر جهاد کشاورزی و یا اقتصاد بودم، ابتدا نرخ آزادسازی قیمت آرد صنعتی که یک ضرورت است را محاسبه می‌کردم و سپس عدد به دست آمده را به حساب سرپرستان خانوار واریز و حساب‌ها را مسدود می‌کردم و بعد از آن به مردم توضیح داده می‌شد که این رقم قبل از این به دست‌شان نمی‌رسیده و یارانه پنهان بوده است، اما حالا مستقیم به حساب‌شان واریز شده است و به عنوان مثال از فلان تاریخ قیمت انواع محصولات تولید شده از بخش آرد صنعتی، گران می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر پیش از تصمیم‌گیری نسبت به آزادسازی قیمت آرد صنعتی، اقناع‌سازی صورت می‌گرفت، مطمئناً مردم باور و همراهی می‌کردند، گفت: متأسفانه برخی از مسئولین کشور ما فکر می‌کنند که مردم همه چیز را می‌دانند و نیت‌خوانی می‌کنند، در حالی‌که باید قبل از هرگونه تصمیمی، ابتدا موضوع برای مردم تبیین و سپس عملیاتی شود؛ رئیس‌جمهور باید درباره گرانی‌ها با مردم صحبت کند.

حاجی‌دلیگانی همچنین به تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه تصمیمات ناگهانی در حوزه قیمت‌گذاری و افزایش قیمت‌ها اشاره و تأکید کرد: دولتمردان در دولت سیزدهم باید از تجربه دولت روحانی در زمینه تصمیمات یک شبه و بدون اقناع‌سازی افکار عمومی، عبرت بگیرند.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که در ایران هر جا با مردم به هر میزان شفاف‌تر، راست‌تر و صادقانه بودیم و مردم را صاحب کشور دانستیم، موفقیت بیشتری کسب شده است، اما در هر موضوعی که مردم را به حساب نیاوردیم و فکر کردیم خودمان عقل کل هستیم، طبیعتاً هم خسارت‌های آن را نیز دیده‌ایم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به ذکر مثالی از تصمیم اتخاد شده برای اصلاح قیمت بنزین در دولت نهم اشاره کرد و گفت: در زمانی که در دولت نهم بنده فرماندار بودم، وقتی قرار شد قیمت بنزین در یک مرحله اصلاح شود و افزایش قیمت صورت گیرد، قبل از اینکه قیمت را افزایش دهند، حدود ۲ ماه کار اطلاع‌رسانی و تبیین موضوع اتفاق افتاد.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: علاوه بر آن، قدم دیگری که لازم بود، ایجاد اعتماد بین مردم نسبت به دولت بود و ایجاد اعتماد نیز با صحبت کردن نبود، بلکه با عمل کردن بود و به سرپرستان خانوار اعلام شد که یک حساب بانکی باز کنند و مقرر شد که این حساب‌ها تا زمان اجرای اصلاح قیمت بنزین مسدود شود و مردم نیز به صداقت دولت ایمان پیدا کردند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آن مقطع، همزمان که بنزین گران شد، هزینه جبرانی آن در حساب سرپرستان خانوار موجود بود، بنابراین کار بزرگی در آن مقطع انجام شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و مردم هم همراهی کردند.

حاجی‌دلیگانی در پایان با تأکید بر اینکه پس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان اتفاق کامل و جامع دیگری نیفتاده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، امسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بابت هدفمندی یارانه‌های سوخت، برای درآمد کسب می‌شود، به جای اینکه دولت بذل و بخششی عمل کند، پیشنهاد می‌شود آن را هدفمند و در راستای اعتمادسازی بین مردم توزیع کند.

کد مطلب 5482728

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    نظرات

    • سلیمان سلطانی IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      50 5
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      چه صحبتی کند گند زدید به همه چی رفت شرم هم خوب چیزیه
      • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
        1 0
        عجب حرف کودکانه هست یارانه رانمی تونه پرداخت کنه۰
      • مجید IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
        2 0
        کار اینها از شرمندگی گذشته ، اینها آخر پررویی هستن
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
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      45500 که به مراتب کمتر از خسارتی بود که آن زمان به حساب مردم واریز شد از سال 86 بدون تغییر به حساب یارانه بگیر ها ریخته می شود با این تغییر که ارزش آن کمتر از یک درصد شده و برای خیلی ها هم این رقم پرداخت نمی شود و بقیه هم دائم در حال تهدید به قطع آن هستند!!! وضع ماکارونی و... همین است.
    • مجید IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
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      قیمت بنزین به یک باره سه برابر شد ، اعتراضات و اون همه حوادث ناگوار پیش اومد اما الان که قیمت ماکارونی و سایر محصولاتی که از آرد تهیه میشه چهار برابر شده چرا هیچ اعتراضی نشد ، اعتراضات برای افزایش نرخ بنزین باید ریشه یابی بشه و عوامل اصلی معرفی بشن واقعا خیلی شک برانگیزه
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
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      البته یکی از راههای درمان از نظر روانشناسی گفتار درمانی است
    • علی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      1 0
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      ما به پول مفت ناچیز عادت کرده ایم فردا یک رقم ناچیز به حسابمان بریزند دعاگوی سلطان خواهیم بود.کسی که یارانه نان را می خورد نخواهد فهمید که ده برابر این یارانه را باید به حساب ماکارونی و بیسکویت و اقلام دیگر که از نان تهیه می شود ، بپردازد. افسوس که هرگز نگذاشتند بفهمیم. ما باختیم بد هم باختیم.
    • ناشناس IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      1 0
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      خدا انشاالله حق مظلومان را از ظالمین بگیره
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
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      چرا چرا میگید جایی برای صحبت نموده
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چقدر شرم آوره، 10درصد افزایش حقوق من بازنشسته نیروهای مسلح که جوانی و عمرم را برای رفاه یک عده گذاشتم و حالا شرمنده زن و بچه شده ام.خدا نابودتان کنه انشالله که همش وعده و وعید الکی میدید.مگه شماها نبودید که قبل از عید بارها گفتید حقوق بازنشستگان پلکانی افزایش پیدا میکنه؟؟!!!! پس چرا همه را 10درصد شد
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      2 0
      پاسخ
      یارانه های قبلی واریز شده تا نوبت این برسه خدا شاهد ابروی همه مردم شریف ایران بردید اگر نمی توانید کاری کنید استیفا بدهید راه رابرای جوانان اقتصادان باز کنید خیلی وضع بهتر می شود
    • سلطان IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای حاجی دلیکانی به دولتی ها بفرمایید قبل از اینکه بخواهند مردم معمولی و عوام را نسبت به اجرای این طرح اقتصادی متوجه کنند به داد یک مشت دلال و کارچاق کن و مفسد فی الارض که دستشون از منابع ملی کشور در حال کوتاه شدن هست و برای منصرف کردن دولت از این تصمیم اقدام به تشویش اذهان عمومی میکنن اقدام ک
    • علی RU ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      صحبت کنه چی بشه بعدش صداسیما براش صحبت میکنه فیلم میزاره نانهارو میبرن افغانستان مثل بنزین میخواستن گران کنن مثال کشورها رو میزدن مثال میزدن ترکیه بنزین چند برابره ولی نمیگفتن ماشین تو ترکیه ۷۰برابر ارزانتر از ایرانه نمیگفتن ماشیناشون صدی ۳لیتر میسوزه حالا نان ملت رو شروع کردن رییسی استعفا واقعا ک
    • مهدی IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      2 0
      پاسخ
      دولت روحانی پول مردم رو تو بورس بالا کشید و عمدا با ارز ترجیحی این دولت رو هم فلج کرده؛اما این آدمهای که سر و کار هستند آدم های درست و باخدا و همینطور با ایمان مطمئن باشید که خدا با این مردان بزرگ هست و محکوم به پیروزی

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