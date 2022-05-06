  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۲۷

طهرانچی؛

دانشگاه بسترساز تولید دانش بنیان است

دانشگاه بسترساز تولید دانش بنیان است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نگاه ما این است که دانشگاه بسترساز تولید دانش بنیان است، گفت: بنا داریم که امسال مسیر دانشگاه آزاد را طور دیگری ریل گذاری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی طهرانچی در اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که در محل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات برگزار شد خطاب به شرکت کنندگان گفت: از اینکه در یک رویداد فناورانه حضور داشتید خوشحالیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مسابقات ربوکاپ یک رویداد فناورانه است که در آن از هوش مصنوعی و رباتیک استفاده شده است؛ این دو جز فناوری های ابرحوزه ای و ابررشته ای در حال بروز و ظهور هستند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند ایران در میان ده کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی قرار بگیرند ادامه داد: فرمایشات رهبری محقق نمی شود جز با همت محققان کشور.

طهرانچی گفت: اگر می خواهیم ماشین ها در اختیار ما باشند و علومی چون کامپوتر، نانو، بایو، علوم شناختی و ای تی اختیار ما را در دست نگیرند باید عالم بر فناوری ها و ماشین ها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی ترکیبی از فرارشته ای هاست افزود: این حوزه یک علم یا رشته نیست بلکه فناوری است و فناوری یعنی شناخت فن و خلاقیت.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: در فناوری باید دستان توانا در کنار مغزهای متفکر کار کنند؛ محققان این حوزه باید به ادوات و کاربردهای آن آگاه و به نرم افزارها نیز مسلط باشند.

طهرانچی تاکید کرد: ما دیگر نباید دانشگاه های صنعتی داشته باشیم؛ ما نیازمند دانشگاه های فناورانه هستیم که در آن علم و فناوری جایگاه ویژه داشته باشد. نه اینکه پژوهش فناوری در حوزه فناوری قرار بگیرد. در اصل نیازمند آموزش، پژوهش و کاربرد آن هستیم.

طهرانچی خطاب به شرکت کنندگان در مسابقات ربوکاپ عنوان کرد: شما جوانان در آغاز مسیر آموزش فناوری قرار دارید و باید کشور بستر ظهور شما را فراهم کند.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: این دانشگاه در آستانه چهل سالگی است و بنا داریم بعد از سالگرد دانشگاه، بستر تولید دانش بنیان و اشتغال دانش بنیان را با گام دوم انقلاب فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار است مسیر دانشگاه را طور دیگری رقم بزنیم، گفت: مسابقات ربوکاپ رویدادی برای تغییر ریل مسیر دانشگاه است.

کد مطلب 5483165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خسته شدیم از بس شعار و ادعا شنیدیم. استاد و کارمند و دانشجو رو چی فرض کردی آقای طهرانچی؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها