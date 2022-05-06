دانشگاه بسترساز تولید دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی طهرانچی در اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که در محل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات برگزار شد خطاب به شرکت کنندگان گفت: از اینکه در یک رویداد فناورانه حضور داشتید خوشحالیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مسابقات ربوکاپ یک رویداد فناورانه است که در آن از هوش مصنوعی و رباتیک استفاده شده است؛ این دو جز فناوری های ابرحوزه ای و ابررشته ای در حال بروز و ظهور هستند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند ایران در میان ده کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی قرار بگیرند ادامه داد: فرمایشات رهبری محقق نمی شود جز با همت محققان کشور.

طهرانچی گفت: اگر می خواهیم ماشین ها در اختیار ما باشند و علومی چون کامپوتر، نانو، بایو، علوم شناختی و ای تی اختیار ما را در دست نگیرند باید عالم بر فناوری ها و ماشین ها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی ترکیبی از فرارشته ای هاست افزود: این حوزه یک علم یا رشته نیست بلکه فناوری است و فناوری یعنی شناخت فن و خلاقیت.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: در فناوری باید دستان توانا در کنار مغزهای متفکر کار کنند؛ محققان این حوزه باید به ادوات و کاربردهای آن آگاه و به نرم افزارها نیز مسلط باشند.

طهرانچی تاکید کرد: ما دیگر نباید دانشگاه های صنعتی داشته باشیم؛ ما نیازمند دانشگاه های فناورانه هستیم که در آن علم و فناوری جایگاه ویژه داشته باشد. نه اینکه پژوهش فناوری در حوزه فناوری قرار بگیرد. در اصل نیازمند آموزش، پژوهش و کاربرد آن هستیم.

طهرانچی خطاب به شرکت کنندگان در مسابقات ربوکاپ عنوان کرد: شما جوانان در آغاز مسیر آموزش فناوری قرار دارید و باید کشور بستر ظهور شما را فراهم کند.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: این دانشگاه در آستانه چهل سالگی است و بنا داریم بعد از سالگرد دانشگاه، بستر تولید دانش بنیان و اشتغال دانش بنیان را با گام دوم انقلاب فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار است مسیر دانشگاه را طور دیگری رقم بزنیم، گفت: مسابقات ربوکاپ رویدادی برای تغییر ریل مسیر دانشگاه است.