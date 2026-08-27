اسد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه بزرگ کتابخوانی «نوروزانه» با مشارکت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی و شهرداری کلانشهر تبریز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه کتاب «نوروزانه» در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

وی افزود: کتاب «نوروزانه» مجموعه پیام‌های نوروزی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۴ است که در ۲۷۸ صفحه منتشر شده و پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب را طی بیش از سه دهه در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: مسابقات کتابخوانی می‌تواند در کنار ایجاد انگیزه برای مطالعه، زمینه آشنایی مخاطبان با آثار و موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

بابایی ادامه داد: برای برگزیدگان این مسابقه ۲۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است و علاقه‌مندان تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند در این مسابقه شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای مطالعه کتاب و شرکت در مسابقه می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.ketabkhooon.ir مراجعه کنند و در این رویداد فرهنگی مشارکت داشته باشند.