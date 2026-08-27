هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات انجام‌ شده و تقویت امید در جامعه است

رحمت حیدرینژاد در حاشیه آئین افتتاح مسکن مدد جوی بهزیستی در روستای کتشصت آبادان در چهارمین روز هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک واحد ۷۰ متری با اعتبار یک میلیارد تومان و با مشارکت دولت و مددجو، در روستای کتشصت آبادان بخش مرکزی آستانه اشرفیه به بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار آستانه اشرفیه افزود:احداث این واحد مسکونی در راستای خدمترسانی به افراد کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه خانهدار شدن آنان انجام شده است.
وی گفت:اعتبار این طرح با آورده دولت و مددجو تأمین شده و بهرهبرداری از آن به منظور حمایت از خانوادههای کم برخودار و مدد جوی بهزیستی است.
حیدری نژاد با تأکید بر اینکه مردم ولینعمت مسئولان هستند، تصریح کرد: خدمترسانی به اقشار کم برخوردار و رفع مشکلات آنان از مهمترین اولویتهای دولت است
وی با بیان اینکه برنامههای هفته دولت نیز فرصتی برای تبیین خدمات انجامشده و تقویت امید در جامعه است، افزود: مسئولان باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از مردم و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی آنان تلاش کنند.
خدمترسانی به مردم روستا در حوزههای مختلف در حال انجام است
حسین شفیعی بخشدار مرکزی آستانه اشرفیه با اشاره به افتتاح مسکن یکی از مددجویان بهزیستی در چهارمین روز هفته دولت، گفت: این واحد مسکونی با زیربنای حدود ۷۰ مترمربع و اعتبار یک میلیارد تومان، با آورده دولت و مددجو در روستای کتشصت آبادان احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به مردم روستا در حوزههای مختلف با جدیت دنبال میشود، افزود: با احصای مشکلات و نیازهای موجود، اولویتهای هر روستا شناسایی شده و برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام میشود.
شفیعی با اشاره به اینکه مردم ولینعمت مسئولان هستند و رسیدگی به امور روستاها و حمایت از اقشار کمبرخوردار در اولویت قرار دارد،تصریح کرد:مسائل مطرحشده از سوی مردم از طریق دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها پیگیری و در دستور کار قرار میگیرد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: در این شرایط، مسئولان باید با حضور میدانی، همدلی و مدیریت صحیح منابع، روند خدمترسانی به مردم را با جدیت ادامه دهند و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
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