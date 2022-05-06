هوای کرج ناسالم است

مجید درگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۱ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های فردیس، ساوجبلاغ و اشتهارد به ترتیب ۲۷، ۸۳، ۸۲ است که بر این مبنا کیفیت هوای فردیس در وضعیت سالم و دیگر شهرستان‌ها در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: وجود گرد و غبار و تردد خودروها منجر به کاهش کیفیت استان شده است.

وی متذکر شد: بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.