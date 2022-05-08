کاترین آمل جانشین راگا شهر ری درلیگ برتر فوتسال شد

علی امینی با تأیید این خبر به خبرنگار مهر درآمل گفت: پس از گفت وگوهای طولانی مدت و مذاکره‌های جدی با مسئولان باشگاه لیگ برتری راگا شهرری، درنهایت توافق کامل واگذاری و انتقال امتیاز این تیم به قند کاترین آمل انجام شد.

وی افزود: در نهایت با قطعی شدن نامه خروج تیم راگا شهر ری از استان، امتیاز این تیم به نماینده آمل قطعی واین خرید و واگذاری انجام شد.

ناصر رهنما، سرمربی آملی‌ها درلیگ برتر مالک باشگاه جدید قند کاترین آمل، همچنین به انتخاب سرمربی فصل جدید این تیم نیز اشاره کرد وگفت: " ناصر رهنما" به عنوان سرمربی جدید این تیم که سابقه لیگ برتری دارد، و اعضای کادرفنی که همه مازندرانی هستند، انتخاب شدند.

امینی اضافه کرد، البته نگاه مجموعه باشگاه درحال حاضر وتجربه سال نخست حضور درلیگ برتر نگاه بومی و غیربومی نیست و هدف مهم بستن تیمی شایسته برای آمل دراین رقابت‌ها است.

وی اضافه کرد، مهم گرفتن نتیجه تیمی واینکه قند کاترین آمل نماینده شایسته‌ای برای این شهرستان در نخستین فصل حضور رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور باشد.

هدف کاترین آمل، ماندگاری در ورزش

مالک باشگاه کاترین آمل دربخش دیگری با بیان اینکه، اولویت مهم این باشگاه در نخستین سال حضور درلیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، حفظ سهمیه و البته نگاه به نیمه بالای جدول است، تصریح کرد: همه تلاش باشگاه وکادر فنی در نقل و انتقالات پیش فصل، جذب بازیکنان باکیفیت و متناسب با توقعات کادر فنی است و حتی اگر نیاز باشد، بازیکن و مربی خارجی هم جذب خواهند شد.

امینی اضافه کرد، برای مدیریت باشگاه، تیمی در شأن نام آمل و مازندران درلیگ برتر حضور داشته باشد و این حضور وتیمداری باشگاه قندکاترین آمل قطعاً مقطعی نیست و ادامه دار خواهد بود.

باشگاه کاترین آمل، نخستین تجربه این شهرستان در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور است. مازندران در فصل سپری شده لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران دارای دو نماینده زندی بتن کلاردشت وشهروند ساری بود.

تیم زندی بتن کلاردشت درپایان دومین سال حضور خود درلیگ برتر با قرارگرفتن درمکان نهم لیگ را به پایان رساند و شهروند ساری با قرارگرفتن در رده چهاردهم وانتهای جدول بعد از سال‌ها تیمداری به رقابت‌های لیگ دسته یک سقوط کرد.