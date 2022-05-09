به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه تیم فوتبال شهرخودرو در هفته‌های اخیر و با هدایت داود سید عباسی عملکرد بهتری داشته و روزنه‌های امید جهت بقا در لیگ برتر برای این تیم باز شده است، اما آنها همچنان با طولانی‌ترین قعر نشینی در انتهای جدول قرار داشته و از شانس کمی برای بقا در لیگ برتر بهره می‌برند. برنامه دیدارهای این تیم تا پایان فصل نیز نشان از دشواری زیاد کار آنها برای بقا دارد.

شهرخودرو در اولین بازی فصل خود در خانه مقابل آلومینیوم اراک به تساوی بدون گل رسید و در هفته دوم با ۳ گل مغلوب مس رفسنجان شد و در قعر جدول قرار گرفت که این قعرنشینی همچنان بدون وقفه ادامه دارد تا آنها با ۲۴ هفته قعر نشینی صاحب یک رکورد منفی باشند.

نماینده مشهد در لیگ برتر برای آنکه طعم پیروزی را بچشد ۱۸ هفته صبر کرد و سرانجام این طلسم در مسجد سلیمان با برتری یک بر صفر این تیم مقابل میزبان شان شکست؛ که البته این پیروزی هم منجر به جدایی آنها از قعر جدول نشد.

شهرخودرو در ۲۵ باری که در این فصل به میدان رفته تنها ۲ پیروزی به دست آورده که هر ۲ پیروزی خارج از خانه و مقابل تیم‌های فجر سپاسی و نفت مسجد سلیمان بوده که امروز آنها هم در معرض سقوط به لیگ یک قرار دارند.

نماینده استان خراسان رضوی از امروز تا پایان فصل هم کار ساده‌ای برای به دست آوردن امتیازات لازم برای بقا در لیگ برتر ندارد. آنها ۵ بازی تا پایان فصل دارند که از شانس بدشان ۴ حریف آنها تیم‌های اول تا چهارم جدول و حریف دیگرشان تیمی است که امروز در رده هفتم قرار گرفته و از تیم‌های خوب این فصل به حساب می‌رود.

شاگردان داود سید عباسی تا پایان فصل باید با استقلال، پرسپولیس، سپاهان و فولادی دیدار کنند که امروز رده‌های اول تا چهارم جدول را به خود اختصاص داده‌اند و به جز آن پیکان که تیم هفتم جدول است به مصاف آنها می‌رود.

این برنامه نشان می‌دهد با اینکه شهرخودرو همچنان روی کاغذ برای بقا شانس دارد، اما کار آنها برای این منظور چندان ساده نیست و باید امتیازاتی که برای بقا نیاز دارند را از گلوی شیر خارج کنند.

اولین بازی پیش روی شهرخودرو دیدار با استقلال در چارچوب هفته بیست و ششم است که این بازی ساعت ۲۰:۴۰ روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.