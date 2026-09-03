فرسودگی آمبولانس ها در گچساران؛ سلامت در انتظار ۸۰ میلیارد تومان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه کریمی: در فوریت‌های پزشکی، گاهی فاصله میان یک تماس اضطراری تا رسیدن آمبولانس به محل حادثه، فاصله میان مرگ و زندگی است، به همین دلیل، آمبولانس صرفاً یک خودرو نیست، بلکه بخشی از زنجیره نجات بیمار محسوب می‌شود و هرگونه فرسودگی یا کمبود در این ناوگان می‌تواند مستقیماً بر کیفیت و سرعت خدمات درمانی اثر بگذارد.

گچساران به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی جنوب کشور، پراکندگی مناطق روستایی و جاده‌ای و همچنین برخورداری از صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از شهرستان‌های مهم کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود که علاوه بر جمعیت خود، بخشی از بار تردد و خدمات‌رسانی درمانی به مناطق پیرامونی را نیز بر دوش دارد.

در چنین شرایطی، فعالیت مستمر پایگاه‌های اورژانس و انتقال بیماران بدحال به مراکز درمانی داخل و خارج از شهرستان، نیازمند ناوگانی آماده، ایمن و قابل اتکا است، اما آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان بهداشت و درمان گچساران نشان می‌دهد بخشی از این زیرساخت حیاتی همچنان با فرسودگی و کمبود مواجه است.

در حال حاضر ۱۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای در شهرستان فعال است و به گفته مسئولان، طی یک سال گذشته چهار دستگاه آمبولانس جدید پس از پنج سال وقفه به ناوگان اورژانس جاده‌ای اضافه شده است، با این حال، همچنان نیمی از آمبولانس‌های این پایگاه‌ها نیازمند تعمیرات اساسی و بازسازی فنی هستند.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که پای انتقال بیماران بدحال به خارج از شهرستان به میان می‌آید، ستاد اعزام گچساران روزانه چندین مأموریت داخلی و برون‌شهری انجام می‌دهد و در شرایط فعلی تنها بخشی از ظرفیت آمبولانس‌های آن فعال است، موضوعی که ضرورت تأمین تجهیزات جدید و بازگرداندن آمبولانس‌های غیرفعال به چرخه خدمت را برجسته کرده است.

در کنار این وضعیت، استفاده از ظرفیت آمبولانس شرکت‌های نفت و پتروشیمی در برخی موارد، اگرچه بخشی از نیاز موجود را پوشش می‌دهد، اما نمی‌تواند جایگزین یک ناوگان درمانی پایدار و اختصاصی شود.

چهار آمبولانس جدید؛ گامی که هنوز پاسخگوی نیاز گچساران نیست

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی اورژانس شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای در سطح شهرستان با بهره‌گیری از ۱۰ دستگاه آمبولانس به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

سید امین رضایی با بیان اینکه در یک سال گذشته، پس از پنج سال وقفه، چهار دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس جاده‌ای گچساران افزوده شد، اظهار کرد: هرچند این اقدام گامی رو به جلو در برای نوسازی تجهیزات بود، اما همچنان نیمی از آمبولانس‌های موجود در پایگاه‌های جاده‌ای نیازمند تعمیرات اساسی و بازسازی فنی هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران وضعیت واحد ستاد اعزام را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: این واحد با دو دستگاه آمبولانس فعال است که متأسفانه هر دو فرسوده بوده و نیاز مبرم به تعمیرات اساسی دارند.

وی با اشاره به حجم بالای کار در این واحد تصریح کرد: میانگین روزانه پنج بیمار بدحال از این شهرستان به استان‌های همجوار اعزام می‌شوند که دو دستگاه آمبولانس در اختیار، پاسخگوی این حجم از نیاز نیست.

رضایی بیان کرد: این کمبودها در موارد بسیاری، تیم سلامت را مجبور می‌کند تا با انجام مکاتبات اداری پیچیده و صرف زمان، از آمبولانس‌های شرکت‌های نفت و پتروشیمی استفاده کنند که این وضعیت خود گویای کمبود ناوگان است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت فوری ناوگان ستاد اعزام برای حفظ جان بیماران، تصریح کرد: اولویت نخست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، تأمین آمبولانس‌های جدید است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران ادامه داد: به طور کلی، برای رفع این نیاز فوری، شهرستان گچساران به دو دستگاه آمبولانس جدید برای واحد اعزام و دو دستگاه دیگر برای جایگزینی یا تقویت اورژانس‌های جاده‌ای نیاز دارد.

رضایی بیان کرد: با توجه به هزینه‌های سنگین تأمین این تجهیزات که برای هر دستگاه آمبولانس رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، مسئولان استانی و کشوری باید نگاه ویژه‌ای به شاخص‌های درمانی گچساران داشته باشند.

وی افزود: مطالبه اصلی مردم و کادر درمان این شهرستان، توجه به حق مسلم شهروندان برای بهره‌مندی از ناوگان به‌روز و ایمن جهت انتقال بیمارانی است که لحظه‌ها برای آن‌ها حکم مرگ و زندگی دارد.

۹۰۰ مأموریت در ماه؛ اورژانسی که با ناوگان فرسوده کار می‌کند

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ و حوادث شهرستان گچساران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماهانه به‌طور میانگین ۹۰۰ مأموریت توسط ۱۱ پایگاه این شهرستان انجام می‌شود، از ضرورت نوسازی ناوگان آمبولانس‌ها و لزوم مشارکت صنایع بزرگ منطقه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد.

عبدالله عبادی در تشریح وضعیت ناوگان عملیاتی گچساران افزود: در حال حاضر ۱۱ پایگاه فعال شامل ۱۰ پایگاه زمینی و یک پایگاه هوایی، وظیفه خدمت‌رسانی به شهروندان و مناطق تحت پوشش را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دو سال اخیر افزود: با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، موفق شدیم چهار دستگاه آمبولانس جدید را به ناوگان عملیاتی شهرستان اضافه کنیم که این امر گام مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ و حوادث شهرستان گچساران با اشاره به حجم بالای مأموریت‌ها و استهلاک خودروها تصریح کرد: با توجه به ماهیت کاری اورژانس، آمبولانس‌ها به‌صورت مداوم در حال فعالیت هستند و فرسودگی، خرابی و نیاز به تعمیرات امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: در این میان، نوسازی و تقویت ناوگان یک ضرورت عملیاتی برای حفظ آمادگی ما در مواجهه با حوادث است.

عبادی با تأکید بر یکی از اولویت‌های مهم تجهیزاتی افزود: تخصیص یک دستگاه آمبولانس جدید برای پایگاه بی‌بی حکیمه خاتون(س) و جایگزینی آن با آمبولانس فعلی، از اولویت‌های فوری ما است تا بتوانیم خدمات ایمن و پایداری به زائران و ساکنان این منطقه ارائه دهیم.

وی به موفقیت مدیریت واحد در ستاد اعزام اشاره کرد و گفت: با تدبیر رئیس شبکه بهداشت و درمان، مدیریت ستاد اعزام به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود که این رویکرد ضمن جلوگیری از جزیره‌ای شدن ظرفیت‌ها، باعث استفاده بهینه از امکانات بیمارستانی شده است.

عبادی بیان کرد: ستاد اعزام گچساران روزانه به‌طور میانگین چهار مأموریت داخلی و دو مأموریت برون‌شهری به مقصد شهرهای شیراز، یاسوج، گناوه و بهبهان انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه ستاد اعزام گچساران در حال حاضر چهار دستگاه آمبولانس دارد که دو دستگاه آن فعال است، ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تعمیر و بازگرداندن دو دستگاه غیرفعال و همچنین افزودن دو دستگاه جدید به این مجموعه در دستور کار قرار دارد تا چرخه خدمت‌رسانی بدون وقفه استمرار یابد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ و حوادث شهرستان گچساران با تأکید و دعوت از صنایع بزرگ منطقه برای مشارکت در تقویت ناوگان سلامت گفت: در کنار تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انتظار داریم شرکت بهره‌برداری نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه گچساران در قالب مسئولیت‌های اجتماعی برای خرید و تأمین آمبولانس پای کار بیایند.

وی اضافه کرد: مشارکت این مجموعه‌ها صرفاً یک خرید تجهیزاتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیمی برای حفظ جان و سلامت مردم و تضمین استمرار خدمات در شهرستان است که می‌تواند به الگویی موفق در تعامل صنعت و سلامت تبدیل شود.

آمبولانس؛ حلقه‌ای از زنجیره نجات که نباید فرسوده بماند

آنچه از مجموع اظهارات مسئولان بهداشت و درمان گچساران به دست می‌آید، نشان می‌دهد مسئله تنها کمبود چند دستگاه خودرو نیست؛ موضوع، پایداری یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره درمان است.

ثبت حدود ۹۰۰ مأموریت در ماه، انجام روزانه حدود ۶ مأموریت در ستاد اعزام و انتقال روزانه حدود ۵ بیمار بدحال به استان‌های همجوار، حجم خدمتی را نشان می‌دهد که با چند دستگاه آمبولانس فرسوده نمی‌توان برای آن حاشیه امن ایجاد کرد.

از سوی دیگر، اضافه شدن چهار آمبولانس جدید در سال‌های اخیر اقدامی مثبت است، اما وقتی همچنان بخشی از ناوگان نیازمند تعمیرات اساسی است و از چهار آمبولانس ستاد اعزام تنها دو دستگاه فعال هستند، مشخص می‌شود نوسازی باید از یک اقدام مقطعی به یک برنامه مستمر تبدیل شود.

گچساران همچنین به واسطه حضور صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، از همین منظر، ورود صنایع به موضوع سلامت در قالب مسئولیت اجتماعی می‌تواند بخشی از این شکاف زیرساختی را جبران کند، به‌ویژه آنکه خرید آمبولانس برای شهرستانی با این حجم مأموریت، اقدامی مستقیم و قابل سنجش در حوزه حفظ جان مردم است.

۸۰ میلیارد تومان؛ مطالبه‌ای برای کاهش یک ریسک حیاتی

برآورد مطرح‌شده برای خرید چهار دستگاه آمبولانس جدید، حدود ۸۰ میلیارد تومان است، رقمی که در برابر اهمیت استمرار خدمات اورژانسی و هزینه‌های انسانی ناشی از تأخیر در انتقال بیماران، باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری حیاتی در سلامت عمومی دیده شود.

اکنون مطالبه اصلی در گچساران دو آمبولانس جدید برای ستاد اعزام، دو دستگاه برای تقویت یا جایگزینی ناوگان جاده‌ای، تعمیر آمبولانس‌های غیرفعال و فرسوده و در نهایت ایجاد سازوکاری پایدار برای نوسازی ناوگان است.