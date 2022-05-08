برخورد با کم فروشان و عرضه کنندگان نان بی کیفیت در داراب

فرهاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی در این شهرستان تشدید میشود، اعلام کرد: عرضه نان بی کیفیت و یا کم فروشی به هیچ وجه پذیرفته نیست و با متخلفین بدون اغماض برخورد جدی صورت میگیرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه داراب با بیان اینکه نظارتها باید مستمر توسط شورای آرد و نان ادامه داشته باشد، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد نانواییها باعث بالا رفتن کیفیت نان و از بروز تخلفات گوناگون جلوگیری میکند.
رئیس شورای آرد و نان شهرستان داراب یادآور شد: در حال حاضر در شهرستان داراب ۱۸۰ خبازی فعال میباشد که ماهیانه ۱۶۸۰ تن آرد سهمیه ای دولتی دریافت میکنند.
سعدی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف توسط نانواییهای شهرستان با تشکیل پرونده در سامانه سیمبا واحدهای متخلف طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان داراب با جمعیتی افزون بر ۲۰۰ هزار نفر در جنوب شرقی استان فارس واقع شده است.
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