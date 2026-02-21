به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری صبح شنبه در شورای آرد و نان افزود: نظارت‌ها بر نانوایی‌های استان با هدف کاهش صف‌ها و ساماندهی عرضه نان تشدید شده و طی دو هفته گذشته حدود دو هزار بازدید از واحدهای خبازی انجام شده است.

جعفری افزود: برای برخی نانوایان متخلف پرونده تشکیل و در مواردی به دلیل تکرار تخلف و گران‌فروشی واحدهای متخلف پلمب شدند. با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، نظارت کارگروه‌های شهرستانی به ریاست فرمانداران تشدید و بازرسی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان همچنین درباره نانوایی‌های نوع ۶ گفت: مقرر شد با ورود این واحدها به چرخه تأمین نان شهرستان‌ها و افزایش سهمیه آرد در مناطق مورد نیاز، مشکل صف در شهرستان‌ها برطرف شود.

وی تاکید کرد: فرمانداران با توجه به فرهنگ و الگوی مصرف هر شهرستان نسبت به تعیین ساعت پخت و عرضه نان اقدام کنند تا دسترسی مردم به نان تسهیل و از ازدحام جلوگیری شود.